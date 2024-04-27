«زباتيو» تطلب لقب مضمار «مورفيتفيل» الأسترالي

تطمح الفرس «زباتيو» المملوكة لـ«غودولفين» وبإشراف مدربها جيمس كمنغز، لانتصارها الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى، حين تنشد اليوم لقب سباق «بورتسبيت روبرت سانغستر ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر عشبي، ويقام على مضمار «مورفيتفيل» الأسترالي العريق.

ابنة الفحل «بريزن بو» البالغة من العمر خمس سنوات، سبق لها الفوز في خمس سباقات تحمل التصنيف الرفيع، قبل أن تسجل الشهر الماضي انتصارها الأول في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزها بلقب «أورا غلاكسي» الذي جرى على مضمار «روزهيل» الأسترالي، وإنما على مسافة أقل بلغت 1100 متر عشبي. وعلق مدرب «غودولفين» كمنغز على حظوظ «زباتيو» في حصد انتصارٍ جديد بقوله في تصريحات صحافية: «إنها عداءة جيدة، ولديها سجل مذهل، توّجته في مشاركتها الأخيرة بانتصارٍ أول على صعيد سباقات الفئة الأولى، بعدما ظلت الفرس تظهر تحسناً في مسيرتها باستمرار، ومستواها يتحسن في كل مرة تعود فيها إلى الإسطبل».