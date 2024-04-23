طموح «المربع الذهبي» يهيمن على مواجهات دوري اليد اليوم

يُستكمل اليوم دوري «أقوياء اليد»، بإقامة أربع مباريات لحساب الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي، ويهيمن على المباريات هاجس التأهل إلى الدور نصف النهائي، إذ تنشد فرق العين ومليحة والجزيرة تحقيق الفوز، لضمان مرافقة الشارقة وشباب الأهلي اللذين ضمنا التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويبحث العين صاحب الـ25 نقطة عن تأمين مركزه الثالث، حين يحل ضيفاً على النصر متذيل الترتيب بـ16 نقطة، على أن يخوض صاحب الضيافة دبا الحصن سابع الترتيب العام (18 نقطة) مواجهة صعبة أمام فريق مليحة (24 نقطة) الباحث عن خطف ثلاث نقاط تضمن له فض الشراكة التي تجمعه بالمركز الرابع مع الجزيرة، خصوصاً أن الأخير يخوض مواجهة صعبة خارج دياره أمام شباب الأهلي الوصيف برصيد 30 نقطة.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته، لقاء الشارقة (34 نقطة) أمام ضيفه الوصل (21 نقطة)، في مواجهة يطلبها «الملك»، لتأكيد جدارته بمركز الصدارة، فيما يخوضها «الإمبراطور» سادس الترتيب بحثاً عن انتصارٍ معنوي.

يُذكر أن نظام دوري اليد يقضي بتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدور التمهيدي إلى الدور نصف النهائي، على أن تتجه الفرق التي تحل بالمراكز الأربعة الأخيرة، لخوض دور تكميلي تسفر نتائجه عن تحديد الترتيب النهائي للبطولة (من الخامس وحتى الثامن).