البطاقات الحمراء تُلوّن الجولة 20.. وعجمان في قمة «السعادة»

تلوّنت افتتاحية مباريات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بالأحمر، بعد إشهار ثلاث بطاقات حمراء خلال مواجهتين، إذ أكمل الوحدة مباراته مع ضيفه عجمان التي خسرها على ملعبه 1-2، بتسعة لاعبين، بعد طرد روبين فيلب، وآلان ماركيز، فيما خاض فريق الإمارات مواجهته أمام مضيفه حتا، التي انتهت 1-1 بعشرة لاعبين، عقب طرد أحمد عيسى.

وكان الوحدة في طريقه إلى تحقيق انتصار سهل بعد تقدّمه بهدف مبكر في الدقيقة السادسة عبر لاعبه عمر خريبين، لكن حصول روبين فيلب على بطاقة حمراء في الدقيقة 28، كان نقطة التحول. واستفاد عجمان من النقص العددي لـ«أصحاب السعادة» مطلع الشوط الثاني، حينما سجّل لاعبه روكي مارسيلو هدف التعادل (49)، وعاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني (73)، قبل أن يُشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الوحدة آلان ماركيز (77).

وبهذه النتيجة تجمد رصيد «العنابي» عند 34 نقطة، وفي المقابل رفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة.

وفي المواجهة الثانية، تعادل حتا مع الإمارات، ما تسبب في دخولهما دوامة الشك في البقاء موسماً جديداً في مصافّ المحترفين، إذ أصبح رصيد حتا ست نقاط، و«الصقور» 10 نقاط.

وكان فريق الإمارات قد خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38، بعد طرد أحمد عيسى، وتعقد موقفه بعد استقبال شباكه هدفاً في الدقيقة 40 بواسطة أنيس كريمي من ركلة حرة. وخلال الحصة الثانية، أدرك لاعب «الصقور»، ضياء سبع، التعادل (84).