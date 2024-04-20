حلم «الأبيض» ببلوغ «أولمبياد باريس» يتبدد

خسر المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم أمام نظيره الياباني بهدفين نظيفين، أمس، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس في 2024».

وتُعد الخسارة الثانية على التوالي لـ«الأبيض الأولمبي»، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية وبقي دون رصيد حتى الآن، ليفقد بذلك فرصة المنافسة على التأهل للدور المقبل، ويتبدد بالتالي حلم التأهل إلى باريس، ورغم أنه تبقت له مباراة واحدة في هذا الدور أمام الصين الإثنين المقبل لكنها تُعد تحصيل حاصل. وظهر المنتخب الأولمبي بأداء متواضع، ولم يقدم المردود الفني المقنع، فيما قفز المنتخب الياباني لصدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ليضمن بذلك التأهل إلى الدور المقبل إلى جانب المنتخب الكوري الجنوبي، الذي حصد هو الآخر ست نقاط بالفوز على المنتخب الأولمبي والصين على التوالي.

وتُقام البطولة الحالية بمشاركة 16 منتخباً موزعة على أربع مجموعات، ويتأهل المنتخبين صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، فيما تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وسيلعب صاحب المركز الرابع أمام غينيا في الملحق.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق اللاعب سيجي كيمورا «27» من تسديدة رأسية مستغلاً خطأ دفاعياً، وأضاف اللاعب ساتا كاوازاكي الهدف الثاني لليابان «66».

ورغم أن الأبيض الأولمبي بدأ المباراة بشكل جيد وقاد أكثر من محاولة على مرمى اليابان كان أخطرها تسديدة حارب عبدالله في بداية الشوط الأول، إلا أنه تراجع، وافتقد للتنظيم الجيد واللمسة الأخيرة.

وبدا المنتخب الياباني خلال المباراة الطرف الأفضل والأكثر نشاطاً، في وقت منع الحارس خالد توحيد أكثر من محاولة خطرة كانت سترفع النتيجة.

. المنتخب الأولمبي تنتظره مباراة أخيرة «تحصيل حاصل» أمام الصين الإثنين المقبل.

. الأبيض ظهر بأداء متواضع، ولم يقدم المردود الفني المقنع، وافتقد للتنظيم الجيد واللمسة الأخيرة.