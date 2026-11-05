ضمن فريق قارة آسيا.. الفارسة الإماراتية علياء المهيري تحصد ذهبية أولمبياد للشباب

تُوّجت فارسة منتخب الإمارات علياء المهيري بالميدالية الذهبية ضمن فريق قارة آسيا في منافسات الفرق التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، المقامة ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، فيما أحرز فريق أمريكا الجنوبية الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية لفريق إفريقيا.

ويأتي هذا التتويج ضمن مسابقة الفرق التابعة للاتحاد الدولي، بصورة منفصلة عن مسابقة الفردي المعتمدة ضمن برنامج الميداليات الأولمبية للدورة.

وسجلت علياء المهيري زمناً قدره 71.81 ثانية، بإجمالي 8 نقاط جزاء، وسط مشاركة 24 فارساً وفارسةً من مختلف أنحاء العالم. وتخوض غداً الجمعة الجولة النهائية من منافسات الفردي، التي يتحدد على إثرها أصحاب المراكز الأولى والميداليات الملونة.

كما حجز ريان ملحان، لاعب منتخب الإمارات للريشة الطائرة، مقعده في المباراة النهائية بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد فوزه على اللاعب الصيني هونغ تيان يوي في الدور نصف النهائي، ليضمن للإمارات ميداليتها الأولى في الدورة. ويواجه لاعبنا مساء اليوم الخميس الفرنسي مادي سو في المباراة النهائية، سعياً إلى التتويج بالميدالية الذهبية.

وتمكن ريان من مجاراة منافسه الصيني والتعامل بكفاءة عالية مع تحركاته المباغتة، في مواجهة امتد شوطها الأول إلى النقطة 24، عقب التعادل بنتيجة (20-20)، قبل أن يحسم الشوط الثاني لمصلحته بنتيجة (21-13)، بفارق 8 نقاط، ليضمن إحدى الميداليتين الذهبية أو الفضية.

من جهتها، أعربت علياء المهيري، لاعبة منتخب الإمارات للفروسية، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وتحقيقها الميدالية الذهبية في منافسات الفرق ضمن فريق قارة آسيا، مؤكدة أن تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة يُعد شرفاً كبيراً تعتز به، وفرصة رائعة تفخر بخوضها.

وأشارت المهيري إلى أن الإنجاز الذي حققه الفارس الإماراتي عمر المرزوقي بإحرازه أول ميدالية أولمبية إماراتية للشباب في قفز الحواجز خلال دورة «بوينس آيرس 2018»، يمثل مصدر إلهام وحافزاً لها لتقديم أفضل ما لديها، معربة عن أملها في تكرار هذا الإنجاز وتحقيق ميدالية جديدة لدولة الإمارات.

وحول استعداداتها الفنية والذهنية لمنافسات الفردي في قفز الحواجز، أوضحت أنها تدربت واستعدت قدر الإمكان باستخدام خيولها الخاصة، إلى جانب بعض الخيول الأخرى التي استعانت بها في الإمارات، مشيرة إلى أن الأهم في مثل هذه المنافسات هو الحفاظ على الهدوء والتركيز على بناء الثقة مع الجواد والتأقلم معه بسرعة.

وأضافت أن التحدي الأكبر تمثل في ضرورة التأقلم مع جواد جديد خلال فترة زمنية قصيرة جداً، مؤكدة أن المنافسة ستكون قوية في ظل مشاركة نخبة من الفرسان الشباب من مختلف دول العالم، ومعربة عن سعادتها بخوض هذه التجربة التي كانت تتطلع إليها بشغف.

واختتمت المهيري تصريحها بالتأكيد على أن المشاركة في الألعاب الأولمبية كانت دائماً أحد أهدافها، معربة عن أملها في أن تشكل مشاركتها في «داكار 2026» خطوة تقرّبها من تحقيق حلمها بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للكبار مستقبلاً.

عمر المرزوقي يشارك في برنامج «القدوات الرياضية»

شارك فارس منتخب الإمارات عمر المرزوقي، في برنامج «القدوات الرياضية» الذي تنظمه اللجنة الأولمبية الدولية على هامش دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

ويُعد المرزوقي صاحب أول ميدالية إماراتية في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية للشباب، بعدما تُوّج بالميدالية الفضية في منافسات قفز الحواجز بالنسخة الثالثة، التي أقيمت في بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، عام 2018، بمشاركة 4000 رياضي من 206 دول.

وتضم قائمة برنامج «القدوات الرياضية» 36 رياضياً ورياضيةً من الأبطال الأولمبيين وأصحاب الميداليات العالمية، يمثلون 25 رياضة تنافسية و10 رياضات تفاعلية، بهدف دعم الرياضيين الشباب المشاركين في الدورة وتوجيههم وإلهامهم.

ويشمل دور هؤلاء النجوم تقديم الإرشاد الرياضي والذهني، والمشاركة في ورش العمل والجلسات التفاعلية، ونقل الخبرات الأولمبية والقيم الرياضية إلى الأجيال الجديدة.

وتضم القائمة أسماء بارزة من مختلف دول العالم، من بينها الفرنسية كلاريس أغبينينيو، بطلة الجودو، والجزائرية كايليا نمور، بطلة الجمباز، والبرازيلية رايسا ليال، نجمة التزلج، والمصرية دينا مشرف في كرة الطاولة.

شارلوت ثورستون تخوض منافسات الترايثلون غداً

تخوض لاعبة منتخب الإمارات للترايثلون شارلوت ثورستون، غداً الجمعة منافسات فردي السيدات على شاطئ سالي الغربي بالسنغال، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026».

وتُقام المنافسات بنظام «السبرينت»، الذي يتضمن 750 متراً سباحةً، و20 كيلومتراً بالدراجات، و5 كيلومترات جرياً.

وتشهد منافسات الترايثلون مشاركة 64 رياضياً ورياضيةً من 63 دولة، في رقم قياسي يعكس اتساع نطاق المشاركة الدولية في اللعبة، فيما تسجل الإمارات ظهورها الأول في منافسات الترايثلون بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.