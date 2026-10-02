الإمارات تسجل أعلى حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية

رفعت دولة الإمارات رصيدها إلى 7 ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، مسجلة أعلى حصيلة ذهبية في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب الآسيوية، ومتجاوزة الرقم السابق البالغ خمس ذهبيات، والذي تحقق في دورة هانغتشو.

وجاء الإنجاز بعد مواصلة منتخب الإمارات للجوجيتسو، تألقه في اليوم الثاني من المنافسات، بإحراز ذهبيتين وبرونزية، ليرتفع إجمالي رصيد الدولة إلى 12 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية واحدة.

وواصل منتخب الجوجيتسو حضوره القوي على منصات التتويج، بعدما أحرز مهدي العولقي الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 77 كجم، فيما أضافت أسماء الحوسني الذهبية الثانية، ونال عمار الحوسني الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 94 كجم.

ورفع منتخب الجوجيتسو رصيده في الدورة إلى ثماني ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز روافد الإنجازات الإماراتية في الدورة.

وجاءت الذهبيات السبع عبر مريم كريم في سباق 400 متر حواجز، وكازبيك ناجوتشيف في منافسات الجودو لوزن تحت 73 كجم، وفي الجوجيتسو بلقيس عبدالله في وزن تحت 48 كجم، وخالد الشحي في وزن تحت 62 كجم، وأحمد أنديز في وزن تحت 69 كجم، ومهدي العولقي في وزن تحت 77 كجم، وأسماء الحوسني في وزن تحت 52 كجم.

أما الفضيات الأربع، فكانت من نصيب سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر حواجز، وفي الجوجيتسو العنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وعمر السويدي في وزن تحت 62 كجم، ومنتخب الإمارات لقفز الحواجز في منافسات الفرق، فيما جاءت البرونزية الوحيدة عبر عمار الحوسني في الجوجيتسو لوزن تحت 94 كجم.

وأكد الأمين العام للجنة الأولمبية الإماراتية فارس محمد المطوّع، أن بلوغ الإمارات 7 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من الألعاب الآسيوية يمثل محطة مفصلية في مسيرة الرياضة الوطنية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده الرياضة الإماراتية، وما يقدمه أبناء وبنات الوطن من مستويات مشرفة في أكبر المحافل الرياضية القارية.

وقال إن تحقيق أعلى حصيلة ذهبية في تاريخ المشاركات الآسيوية إنجاز يدعو إلى الاعتزاز، ويؤكد قدرة الرياضيين الإماراتيين على المنافسة ورفع علم الدولة على منصات التتويج، مشيراً إلى أن النتائج الجيدة جاءت ثمرة جهود الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والاتحادات الرياضية الوطنية.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، مثمناً دعم سموه المستمر وحرصه على متابعة مشاركة المنتخبات الوطنية، مؤكداً أن ما تحقق في «آيتشي–ناغويا 2026» يجسد أثر هذا الدعم والثقة الكبيرة التي تحظى بها الرياضة الإماراتية.

وأشار إلى أن مشاركة 165 رياضياً ورياضية في الدورة الحالية تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية تطوير الرياضة الإماراتية ورفع مستوى التنافسية، مؤكداً أن النتائج الحالية تشكل حافزاً لمواصلة العمل استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» ودورة الألعاب الأولمبية «لوس أنجلوس 2028».

وشدد على أن الطموح لا يتوقف عند ما تحقق في «آيتشي–ناغويا»، بل يمتد إلى البناء على هذه النتائج وتعزيز حضور الرياضة الإماراتية قارياً ودولياً.

وفي منافسات الجودو، أنهى محمد عمر معروف مشاركته في وزن فوق 100 كجم بعد خسارته مباراة الميدالية البرونزية أمام الكوري الجنوبي كيم مين جونغ بالإيبون في الوقت الإضافي، بعدما بلغ الدور نصف النهائي إثر فوزه على الفلبيني إسكيلين كيدو في دور الـ16، ثم على الصيني لي هايانغ في ربع النهائي بالنقطة الذهبية.

كما أنهى جادزيمراد عمروف مشاركته في منافسات وزن تحت 90 كجم بعد بلوغه الدور ربع النهائي، حيث فاز على الكازاخستاني أيدار أرابوف في دور الـ16، قبل خسارته أمام القيرغيزي إرلان شيروف في ربع النهائي، ثم أمام الإيراني أمير عباس تشوبان في جولة الإعادة.

وفي منافسات الرجبي، خسر منتخب الإمارات أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 29-12 في الدور ربع النهائي، لينتقل إلى مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، حيث يلتقي المنتخب الماليزي، بعدما كان قد تأهل إلى دور الثمانية بحلوله ثانياً في مجموعته.

وفي التايكواندو، أنهت آمنة اللوغاني مشاركتها في منافسات وزن تحت 67 كجم بخسارتها أمام الأردنية رزان الرواشدة بنتيجة 2-0 في دور الـ16.

وتتواصل مشاركة بعثة الإمارات غداً، في أربع رياضات، حيث يواجه منتخب الرجبي نظيره الماليزي، ضمن مباريات تحديد المراكز، فيما تشهد منافسات الفروسية إقامة نهائي فردي قفز الحواجز بمشاركة عبدالله حميد المهيري، وحميد عبدالله المهيري، والشيخة لطيفة بنت أحمد آل مكتوم، وعمر عبدالعزيز المرزوقي.

كما يخوض منتخب الجوجيتسو منافسات اليوم الثالث في وزني 85 كجم للرجال، و63 كجم للسيدات، فيما يواصل منتخب الجولف مشاركته في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات الفردي للرجال بنظام «Stroke Play».