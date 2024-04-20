الإثارة مضمونة في دوامة الهبوط بين حتا و«الصقور»

ستكون الإثارة مضمونة في مواجهة حتا وضيفه الإمارات في الساعة 18:00 من مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، ضمن الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، لأنها تجمع بين طرفي القاع اللذين يتنافسان على الخروج من دوامة الهبوط، ومصدر الإثارة هو أن كل فريق يأمل الفوز، خصوصاً أن التعادل يضر الطرفين.

ويقدم «الإعصار» أسوأ نسخة له في تاريخ مشاركاته في المحترفين، إذ يحتل المركز الأخير برصيد خمس نقاط فقط، وقد حقق حتى الآن انتصاراً واحداً فقط، والمصادفة أنه كان على حساب فريق الإمارات في الجولة السابعة، وبنتيجة 4-2، لكن منذ ذلك الوقت دخل سلسلة من النتائج السلبية، ويأمل لاعبوه تكرار الفوز على «الصقور».

بدوره، لا بديل أمام فريق الإمارات الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد تسع نقاط، سوى الانتصار في لقاء اليوم، من أجل تعزيز فرصته الكبرى في البقاء مقارنة بأصحاب الأرض، وسيكون الحصول على ثلاث نقاط بمثابة دفعة معنوية كبيرة لآمال الفريق، وستضع بقية الفرق القريبة منه في جدول الترتيب تحت الضغط.

وفي المباراة الأخرى، يستقبل فريق الوحدة الباحث عن استعادة اتزانه عقب الخسارة في الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، ضيفه عجمان في الساعة 20:30 مساء، وهو يتطلع لتعزيز حظوظه في المنافسة على أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الخارجية في الموسم المقبل، ولدى «العنابي» حالياً 34 نقطة في المركز الرابع، ويعني انتصاره في لقاء اليوم القفز إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الوصيف.

بدوره، يدرك لاعبو عجمان الذين يحتلون المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أنه لا خيار أمامهم سوى الفوز في اللقاء من أجل التقدم خطوة إضافية نحو بر الأمان، وتفادي الدخول في دوامة الهبوط، خصوصاً أن الفريق سيمر بمرحلة من ضغط المباريات، بعد تأجيل مباراتيه في الجولتين الـ13 أمام بني ياس، والـ19 في مواجهة البطائح.

للمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط

