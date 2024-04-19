الوصل يحتاج إلى الفوز «4 من 7» لاستعادة الدرع الغائبة منذ 17 عاماً

اقترب فريق الوصل كثيراً من تحقيق لقب دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم واستعادة اللقب الغائب منذ 17 عاماً، وبالتحديد عندما حقق ثنائية الدوري والكأس في موسم 2006-2007، حيث يبحث الفريق عن الدرع طوال هذه السنوات، وقد ينجح في ذلك بنسبة كبيرة هذا الموسم، خصوصاً أنه يتصدر جدول الدوري برصيد 51 نقطة وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه شباب الأهلي الذي يمتلك 37 نقطة وله مباراة مؤجلة قد تقلص الفارق إلى 11 نقطة مع تبقي سبع جولات على ختام البطولة.

ويحتاج الوصل إلى الفوز في أربع مباريات ليضمن الفوز باللقب رسمياً دون النظر إلى نتائج المنافسين المباشرين شباب الأهلي والعين، إذ إنه في هذا الوضع يكون قد جمع 12 نقطة والمتبقي تسع نقاط فقط، وهو رقم أقل من فارق النقاط مع شباب الأهلي الوصيف الحالي، كما أن الوصل هو الفريق الوحيد في جدول المسابقة الذي لم يتعرض للخسارة طوال 19 جولة حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم لشباب الأهلي وأربع للعين وخمس هزائم للوحدة رابع الترتيب.

ولعبت ظروف فريق العين لصالح الوصل بعدما تأجلت رسمياً قمة الفريقين (العين والوصل) التي كانت مقررة بعد غد، لتقام في 20 مايو المقبل أي بعد شهر من الآن بسبب مباراة الزعيم العيناوي المهمة مع الهلال السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

مباريات الوصل

ويتبقى للوصل سبع مباريات أمام الجزيرة 26 أبريل، البطائح (6 مايو)، الوحدة (16 مايو)، قبل أن يخوض القمة المؤجلة أمام العين (21 مايو)، والتي قد تكون تحصيل حاصل إذا نجح الوصل في تحقيق الفوز بالجولات الثلاث مع تعثر أي من الفريقين المنافسين، وبعد قمة العين يلعب الوصل أمام اتحاد كلباء وشباب الأهلي والنصر، في مباريات سيتم تحديدها لاحقاً.

وقد تخدم، الوصل، مواجهات غريمه التقليدي ومنافسه الحالي شباب الأهلي الوصيف، الذي يخوض مباريات قوية بالجولات الأربع المقبلة يبدأها بمواجهة اتحاد كلباء قبل أن يصطدم بالعين ثم الشارقة، كما يخوض مواجهة سهلة نظرياً مع الإمارات، وذلك قبل الجولات الثلاث الأخيرة من عمر المسابقة التي يخوضها أمام بني ياس، والوصل، وحتا، إضافة إلى مواجهة مؤجلة مع فريق حتا أيضاً من الجولة 13 تحدد لها يوم 20 مايو المقبل.

قمة العين والهلال

أمّا العين قاهر الهلال السعودي في ذهاب دوري أبطال آسيا، فقد يشغله تركيزه الكامل في قمة العودة بين الفريقين في الرياض، عن المواجهة الصعبة التي ستجمعه مع شباب الأهلي يوم 27 أبريل الجاري، كما سيكون لديه مواجهات متوسطة المستوى أمام خورفكان ثم مباراة الإمارات المؤجلة، واتحاد كلباء قبل قمة الوصل المؤجلة يوم 20 مايو، وبعدها سيكون أمام العين ثلاث مواجهات قد تكون تحصيل حاصل إذا نجح الوصل في حسم اللقب مبكراً، وذلك أمام الوحدة والبطائح والجزيرة.

سالم جوهر: الدوري وصلاوي بنسبة 100%

أكد قائد فريق العين السابق والمحلل الفني سالم جوهر، أن فريق الوصل يستحق لقب الدوري هذا الموسم بكل جدارة، وبنسبة 100% أصبح الدوري وصلاوياً، مشيراً إلى أن الوصل سيحرز اللقب قبل جولتين أو ثلاث، وذلك بالنظر إلى فارق النقاط وجدول الترتيب الحالي.

وقال سالم جوهر، لـ«الإمارات اليوم»: «الوصل نجح في استغلال مبارياته وحقق الفوز ورفض الخسارة في 19 مباراة، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في استغلال ظروف الفرق المنافسة، وخدم نفسه قبل ذلك بتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة الجدول بفارق كبير، وهو أمر يجعل من أحقيته أن يتوّج باللقب».

وأضاف: «العين فرّط في فرصته بالمنافسة على لقب الدوري، وهذا ليس ذنب الوصل وكذلك شباب الأهلي بخسارتهما للمباريات، وبالتالي فريق الوصل هو من يستحق اللقب وعن جدارة، وقد ينهي الدوري قبل مباراة العين التي تأجلت إلى 20 مايو».

بالأرقام.. اللقب في زعبيل

تشير الإحصاءات والأرقام كافة في جدول ترتيب دوري المحترفين إلى أحقية الوصل باللقب، فهو الأكثر إحرازاً للنقاط برصيد 51 نقطة، والأكثر إحرازاً للأهداف بـ50 هدفاً والأقل استقبالاً للأهداف بـ16 هدفاً فقط، كما أنه لم يتلقَ أي خسارة في البطولة حتى الآن وصاحب أكبر فارق أهداف +34 هدفاً، كما أنه يملك حتى الآن هداف الدوري ليما، برصيد 13 هدفاً، وأفضل صانع أهداف خيمينيز، بـ11 صناعة، وبالتأكيد تشير كل هذه الأرقام إلى صعوبة خسارة نقاط نظرياً في الجولات المتبقية من عمر الدوري بما يوازي خسارة اللقب.

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