قمة «المدرب المواطن» تتصدر الجولة الـ 28 من «دوري الأولى»

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ28 من دوري الدرجة الأولى، إذ تقام ثلاث مباريات، تجمع الأولى بين مسافي ومصفوت، فيما يلتقي «غلف يونايتد» مع التعاون، والظفرة مع «سيتي»، وتستكمل الجولة بعد غد بإقامة ثلاث مباريات مهمة يلعب فيها دبا الحصن مع الفجيرة، والحمرية مع دبا الفجيرة، والجزيرة الحمراء مع الذيد، بينما سيتمتع العروبة المتصدر بالانتظار في هذه الجولة التي قد تشكل نتائجها نقطة تحوّل مهمة في تحديد ملامح الفريقين المتأهلين لدوري المحترفين.

ويتصدر العروبة الترتيب برصيد 64 نقطة، يليه دبا الحصن 54، ثم دبا الفجيرة ثانياً بـ49، والفجيرة ثالثاً بـ42، ثم «يونايتد» 40، والعربي 38، والظفرة 37، ومسافي 37، والتعاون 33، ثم الذيد والجزيرة الحمراء بـ30 نقطة لكل منهما، والحمرية 27، و«غلف إف سي» 26، ومصفوت 25، و«غلف يونايتد» 22، و«سيتي» بثماني نقاط، والرمس بست.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المشاهد الفنية المتوقعة في هذه الجولة الحاسمة.

قمة المدرب المواطن

يمكن وصف مباراة فريق الحمرية الذي يقوده المدرب محمد جلبوت، وفريق دبا الفجيرة الذي يقوده المدرب عيد باروت، بأنها قمة «المدرب المواطن»، إذ يتطلع كل منهما لإثبات الجدارة، بتحقيق أفضل نتيجة تليق بتاريخ كل منهما.

مواجهات صعبة

وتعد مباراتا دبا الحصن مع الفجيرة، والحمرية مع دبا الفجيرة، من أصعب مباريات الجولة، إذ لا يمكن توقع نتيجة المباراتين بسبب تقارب المستويات الفنية للفرق المتنافسة، حيث يطمح الفجيرة والحمرية إلى الفوز لتحسين المراكز، ما سيرسم ملامح جديدة للمنافسة على بطاقة الصعود الثانية، ويجعل المباراتين مصيريتين.

حظوظ العروبة ودبا الحصن

وعلى الرغم من أن العروبة (64 نقطة) لن يلعب في الجولة الحالية، فإن حظوظه في الصعود قد تتغير نحو الأفضل في حال تعرض دبا الفجيرة لخسارة أمام الحمرية، وسيكون بحاجة إلى أربع نقاط فقط للتأهل الرسمي، بينما سيحتاج إلى سبع نقاط في حال فاز دبا الفجيرة، فيما يحتاج دبا الحصن (54 نقطة) إلى تحقيق الفوز على الفجيرة للحفاظ على فارق خمس نقاط بينه وبين دبا الفجيرة.

الحمرية العنيد

ويتطلع دبا الفجيرة (49 نقطة) إلى تحقيق الفوز على الحمرية «العنيد في ملعبه» في مباراة صعبة، لتقارب المستوى الفني للفريقين، وعدم فقدان النقاط، وانتظار خدمة من فريق الفجيرة، بتعطيل دبا الحصن، بما يسهم في تقليص فارق النقاط بينهما.

قمة الجمهور

ويرجح أن تكون مباراة دبا الحصن مع الفجيرة قمة جماهيرية من الطراز الثقيل، لما يتمتع به دبا الحصن من جمهور واسع أثبت حضوره في الجولات الماضية، إضافة إلى جمهور الفجيرة المتوقع أن يحضر بكثافة.

هبوط «سيتي»

يحتاج فريق سيتي (ثماني نقاط) إلى تفادي الخسارة في مواجهة الظفرة، وتحقيق الفوز، بانتظار أن يخدمه فريق التعاون بالفوز على «غلف يونايتد» (22 نقطة) لتعزيز حظوظه، بالبقاء أو تأجيل الهبوط الرسمي للجولات المقبلة.