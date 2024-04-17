حارب عبدالله يلتحق بالمنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهة اليابان

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم أن لاعب شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل التحق أمس ببعثة المنتخب الوطني الأولمبي المشارك حاليا في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويعد حارب الذي يلعب أيضا في صفوف المنتخب الأول، من العناصر المؤثرة ويشكل وجوده دعما كبيرا للمنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام اليابان بعد غد ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

وكان حارب شارك أخيرا مع شباب الأهلي أمام الدحيل القطري في النسخة الاولى لدرع السوبر الإماراتي القطري والتي توج بلقبها شباب الأهلي.