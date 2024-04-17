«دانس سيكوينس» تطلب لقب «نيل غوين ستيكس» اليوم

تطلب المهرة غير المهزومة «دانس سيكوينس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، الظفر بلقب سباق «نيل غوين ستيكس» المُخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» ولمسافة 1400 متر عشبي، والذي يجري اليوم على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وتسعى ابنة الفحل «دباوي» من بوابة سباق «نيل غوين ستيكس»، إلى انتزاع انتصارها الثالث توالياً، وحجز تذكرة لها للمشاركة في سباق «1000 غينيز الإنجليزي»، وتستند في حظوظها إلى قدراتها القوية التي قادتها في مشاركتها الأخيرة أكتوبر الماضي، لتسجيل أول انتصار لها في السباقات الفئوية، والظفر بلقب سباق «غودولفين لايف تايم كير أو سو شارب ستيكس» المخصص ضمن الفئة ذاتها «جروب 3».

وتصطدم طموحات «دانس سيكوينس» بتواجد 10 من خيرة مهرات السنوات الثلاث ومسافة الـ1400 متر، تبرز منها المهرة الإيرلندية «مارتيكا» بإشراف المدرب الخبير إيدن أوبراين، التي تمتلك انتصارين في مشاركاتها الثلاث، جاء آخرها يوليو الماضي ضمن سباقات الفئة الثانية «جروب 2» بتتويجها بلقب «إيرلي ستاد ستيكس» الذي جرى على مضمار «ذا كورا» الإيرلندي على مسافة 1200 متر.

وعلق المدرب شارلي آبلبي على حظوظ المهرة «دانس سيكوينس» بقوله في تصريحات صحافية: «أبلت (دانس سيكوينس) بلاءً حسناً خلال فصل الشتاء، وسبق أن فازت على المضمار والمسافة ذاتيهما، وتبدو مرشحة للفوز لمرة أخرى».

ابنة الفحل «دباوي» تتطلع لانتزاع انتصارها الثالث توالياً، والمشاركة في سباق «1000 غينيز الإنجليزي».