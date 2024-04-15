5 نجوم ارتدوا قميص العين والهلال.. تراوري الأول و«عموري» الأخير

يستعد فريق العين لخوض قمة دوري أبطال آسيا أمام ضيفه الهلال السعودي، غداً، وذلك في ذهاب نصف النهائي. وتحفل لقاءات الفريقين بالقوة والندية، كما شهدت على مدار سنوات طويلة ظهور لاعبين بارزين بقميص الفريقين، أبرزهم خمسة لاعبين، كان أولهم الإيفواري كانديا تراوري، وآخرهم النجم عمر عبدالرحمن «عموري».

ظهر كانديا تراوري بداية بقميص العين، حيث لعب بنظام الإعارة قادماً من النجم الساحلي التونسي في موسم 2003 - 2004، لكنه لم يستمر طويلاً، وانتقل في الموسم نفسه إلى الهلال، وقدم مستويات جيدة، لكن الإصابة عجلت برحيله لاحقاً.

وفي سنة 2009 ارتدى اللاعب الروماني السابق ميريل رادوي قميص الهلال خلال فترة قيادة مواطنه (مدرب الشارقة حالياً) أولاريو كوزمين، وعقب انتقال الأخير لتدريب العين، انضم رادوي إلى العين سنة 2011، وهي السنة نفسها التي شهدت التحاق النجم السعودي السابق ياسر القحطاني بزميله رادوي إلى صفوف العين، وجاء انتقاله على سبيل الإعارة لموسم واحد، وشهدت تلك الفترة استعادة اللاعب علاقته بالشباك، وساعدت الأهداف التي سجلها بقميص «الزعيم» في حصول الفريق على لقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخه.

وكان اللاعب الرابع هو المهاجم السعودي ناصر الشمراني، الذي أمضى ستة أشهر معاراً من الهلال إلى العين سنة 2017، ورغم أن مسيرته لم تكن على غرار مواطنه القحطاني، لكنه ظل مرتبطاً بقوة بفريق العين وجمهوره، وحضر فبراير الماضي مباراة الفريق أمام ناساف الأوزبكي في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وكان آخر اللاعبين، وأبرزهم، نجم كرة الإمارات عمر عبدالرحمن، الذي حقق مسيرة مميزة حافلة بالألقاب مع العين، وانتقل من العين إلى الهلال معاراً في صيف 2018، لكن مسيرته لم يكتب لها النجاح بعد الإصابة التي تعرض لها، وكانت سبباً في مغادرته الهلال في 2019.

النجوم الـ 5:

- الإيفواري كانديا تراوري.

- الروماني ميريل رادوي.

- السعودي ياسر القحطاني.

- السعودي ناصر الشمراني.

- الإماراتي عمر عبدالرحمن.