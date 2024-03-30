شقيقتان تحضران كأس دبي العالمي للعام الـ 28 على التوالي

حرصت الشقيقتان إيمي ورينوكا سياني من الجنسية السريلانكية، والمقيمتان في دبي، على حضور كأس دبي العالمي من المدرجات، بعد أن سجلتا اليوم في "ميدان"، حضورهما للعام الـ 28 على التوالي، للأمسية الأقوى والأكثر إثارة على صعيد سباقات الخيل على العالم. وقالت الشقيقة الأكبر إيمي لـ "الإمارات اليوم": "رفعة الفعاليات التي لطالما اشتهرت بها دبي، وعشقي لرياضة الخيل، قادتني لحضور الأمسية منذ انطلاقتها الأولى، وسرعان ما تطورت سواء في المضمار القديم (ند الشبا) وصولاً إلى (ميدان)، ونجحت في جذب صفوة الملاك وأقوى الجياد وخيرة الفرسان، وكان وراء استمراري وشقيقتي رينوكا على القدوم في كل عام لمتابعة أقوى وأسرع الجياد تتنافس على ألقاب أشواط الأمسية بصورة عامة والشوط الرئيس على وجه التحديد".

وأوضحت: "رغم عدم شهرة رياضة الفروسية في بلدي الأم سريلانكا، لكن عند قدومي إلى الإمارات قبل 40 عاماً، تلمست مدى تعلق الجمهور هنا برياضة الخيول، ليدفعني الفضول لحضور السباقات، وسرعان ما تعلقت بهذه الرياضة، وانتظمت على متابعة منافساتها خاصةً كأس دبي العالمي".

بدورها قالت رينوكا: "تتزامن الأمسية في نسختها الحالية للمرة الثانية مع شهر رمضان المبارك، وهي فرصة لإظهار رسالة التسامح والعادات والتقاليد الإماراتية، بجانب تسليط الضوء من وسائل الإعلام على الحدث الأهم في روزنامة سباقات الخيل عالمياً، كون الأمسية تضم مزيجاً فريداً من التنوع في الأشواط الرملية والعشبية".

واختتمت الشقيقتان بقولهما: "في كل عام تقدم كأس دبي العالمي نسخة باهرة تعكس مدى التفرد الذي تمتاز به دبي على الدوام، خصوصاً في المعلم الحضاري (ميدان) الذي يعد درة مضامير الخيل على الساحة الدولية".