العضلة الخلفية تطارد أحمد خليل

تلقى فريق البطائح خبراً مزعجاً، بعد تشخيص إصابة المهاجم أحمد خليل بالعضلة الخلفية، قبل مواجهة ضيفه الجزيرة، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2015 بمواجهة الجزيرة، لتستمر بذلك معاناة أحمد خليل مع عدم التوفيق في مشواره مع الفريق في الموسم الحالي، إذ شارك في ثماني مباريات بديلاً بمعدل 132 دقيقة فقط، ولم يترك بصمته سواء بالتسجيل أو الصناعة.

ويخضع خليل لبرنامج علاجي مكثف في عيادة النادي من أجل استعادة جاهزيته البدنية مجدداً تمهيداً للعودة إلى تشكيلة الفريق، خصوصاً أن النادي يعول على خبراته في مساعدة الفريق على تعزيز موقفه في جدول الترتيب بالابتعاد عن دوامة الهبوط التي كانت تهدده في الموسم الماضي.

ومنذ انضمامه إلى البطائح في صيف 2022 خاض أحمد خليل في المجمل 356 دقيقة فقط خلال 15 مباراة شارك في معظمها بديلاً، كما أنه افتقد حاسة التهديف، إذ إن آخر مرة هزّ فيها الشباك كان في موسم 2020-2021، حينما أحرز ثنائية بقميص فريقه السابق شباب الأهلي.

من جهة أخرى، أطلقت شركة نادي البطائح لكرة القدم حملة تسويقية ضخمة لاستقطاب الجماهير، وستكون البداية من مواجهة السبت أمام الجزيرة، وقد طرح النادي العديد من الجوائز بهدف تعزيز الحضور الجماهيري، وقد استعان النادي ببعض المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي لإنجاح الحملة.

يذكر أن البطائح الذي يظهر في دوري المحترفين للموسم الثاني، يحتل المركز الثامن حالياً برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

• 8 مباريات شارك فيها أحمد خليل بديلاً بمعدل 132 دقيقة فقط ولم يترك بصمته سواء بالتسجيل أو الصناعة.

• البطائح استعان بمؤثري التواصل الاجتماعي لإنجاح حملة جماهيرية لمباراة الجزيرة.

• الفريق يحتل المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري بـ 19 نقطة من 15 مباراة.