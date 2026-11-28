استهلت يوم أمس، بطولة ”الجزيرة الدولية“ لكرة السلة 2026، بمشاركة أربعة أندية هي الجزيرة ممثلاُ بفريقيها (أ) و(ب)، والوحدة، والبطائح، والبشائر العماني، وتقام حتى الأول من ديسمبر المقبل، بتنظيم من شركة الجزيرة للألعاب الأخرى، وتستضيفها صالة النادي.

وشهدت مباريات الجولة الأولى، فوز البطائح على الوحدة بنتيجة (91-84)، وفوز فريق ”الجزيرة أ“ على ”الجزيرة ب“ بواقع (87-63).

وقال مدير بطولة ”الجزيرة الدولية لكرة السلة“ خالد مالك لـ ”الإمارات اليوم“: ”تهدف البطولة إلى تعزيز التنافس والاحتكاك الرياضي، وتبادل الخبرات بين الأندية، والمساهمة في تطوير مستوى لعبة كرة السلة“.

وأوضح: ”حرصت إدارة الألعاب الأخرى في نادي الجزيرة، استثمار فترة التوقف الدولي، وتنظيم البطولة، مع مشاركة فريقين يمثلون الجزيرة، في فرصة إضافية لأبناء النادي خاصة المواهب الشابة في تبادل خبرات الاحتكاك

وأختتم مالك بقوله: ”نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه ومساندته في إقامة البطولة، وإلى رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الأخرى راشد عتيق الهاملي، على دعمه واهتمامه في توفير كافة السبل نحو مواصلة تطوير كرة السلة وصقل المواهب من أبناء النادي، وإلى مشرف اللعبة في النادي المهندس عبدالله فرج، على متابعته وجهوده لتنظيم البطولة“.