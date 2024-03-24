5 عوامل قادت العين لتجديد عقد المدرب كريسبو

حافظت شركة نادي العين لكرة القدم على الاستقرار الفني للفريق، وذلك بتجديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، الذي كان ينتهي الموسم الحالي، في خطوة لاستكمال مشروع البناء الذي يجري تنفيذه بخطى ثابتة، ويهدف لإعداد فريق قوي ومنافس على جميع الجبهات. وكان البيان الصحافي لشركة نادي العين أكد أن التجديد تم بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية، وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية، من دون الكشف عن مدة العقد الجديد.

ويتمثل أول العوامل الخمسة التي قادت الإدارة لتجديد عقد المدرب في أن العين استعاد شخصيته القوية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، على الرغم من الصعوبات التي واجهته في بداية مسيرته مع الفريق، والمقارنات المستمرة بينه وبين سلفه الهولندي ألفريد شرودر، وموجة الإصابات وعامل الإرهاق بسبب ضغط المباريات، غير أن المدرب تغلب على الظروف ورفع أسهمه، خصوصاً بعد التألق في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، والفوز في ربع النهائي على فريق النصر السعودي المدجج بالنجوم، وفي مقدمتهم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وثاني العوامل يتمثل في أن الفريق هو الوحيد حالياً المنافس على جميع البطولات الأربع، إذ وصل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويلتقي خلاله الوحدة، كما صعد إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا، الذي سيواجه فيه الهلال السعودي، يضاف إلى هذا أنه بلغ ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وضرب موعداً مع اتحاد كلباء، وفي بطولة الدوري يتخلف بثماني نقاط عن الوصل المتصدر، علماً بأن لديه مباراة مؤجلة مع الجزيرة.

أما ثالث العوامل فهو أن المدرب منح الثقة لبعض اللاعبين الذين كانوا خارج حسابات الهولندي شرودر، على غرار لاعب الوسط الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، الذي استعاد قوته بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

ورابعاً، كان الانتصار التاريخي الذي تحقق تحت قيادته على النصر السعودي، إذ نجح المدرب في وضع تكتيك أسهم بشكل مباشر في الفوز ذهاباً في العين بهدف نظيف، والصعود من ملعب النصر في العاصمة السعودية الرياض بركلات الترجيح. وخامساً، استطاع المدرب أن يحول الصعوبات إلى فرص، إذ إن الفريق لم يتأثر بغياب الهداف لابا كودجو في أحلك الأوقات، خصوصاً بعد أن اعتمد المدرب تكتيكاً آخر، تمثل في «المهاجم الوهمي»، وهو ما كان سبباً في إظهار عدد من اللاعبين طاقات كبيرة، في مقدمتهم سفيان رحيمي الذي سجل ستة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

كريسبو مع العين

18 مباراة.

11 فوزاً.

تعادلان.

5 خسارات.

35 هدفاً له.

21 هدفاً عليه.