الجزيرة يقتنص فوزاً صعباً أمام النصر في دوري اليد

حقق فريق الجزيرة انتصاراً صعباً على ضيفه النصر بفارق هدف وبنتيجة (32-31)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لدوري كرة اليد، وسجلت في التوقيت ذاته فوز العين على دبا الحصن بنتيجة (38-34).

وتستكمل الجولة في 26 الجاري، بلقاء قمة يجمع صاحب الضيافة ومتصدر الترتيب الشارقة (22 نقطة) أمام شباب الأهلي الوصيف برصيد 20 نقطة، على أن يقام في اليوم ذاته لقاء الوصل سادس الترتيب برصيد 15 نقطة، مع مستضيفه مليحة صاحب المركز الرابع ورصيد 17 نقطة.

وواصل فريقا العين والجزيرة بانتصارهما الشراكة على صعيد المركز الثالث ورصيد 19 نقطة لكل منهما، فيما حافظ دبا الحصن والنصر على مركزهما السابع والثامن برصيدي 13 و11 نقطة على التوالي.