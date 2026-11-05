البلوشي: أتطلع إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور للتتويج بلقب «رالي دبي 2026»

أكد بطل العالم للدرّاجات النارية الصحراوية، محمد البلوشي، سعيه إلى تحقيق لقبه الثالث في تاريخه، خلال مشاركاته في رالي دبي الدولي «باها»، الذي ينطلق، غداً، بمرحلته الاستعراضية من حديقة مشرف الوطنية في دبي، وتستمر منافساته حتى الثامن من نوفمبر الجاري.

ويُشكّل رالي دبي الجولة الختامية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة لفئة السيارات، والجولة قبل الختامية لفئة الدرّاجات النارية من بطولة العالم، في محطة يُعوّل عليها البلوشي، المُتوَّج بلقب بطولة العالم أعوام 2018 و2023 و2024 و2025، لاستثمار عاملَي الأرض والجمهور وإضافة انتصار جديد إلى سجله في الرالي، بعدما سبق له التتويج بلقب جولة دبي في نسختَي 2018 و2023.

ويطمح البلوشي إلى حصد 25 نقطة إضافية تُعزّز آماله في المنافسة على لقب بطولة العالم، التي يحتل فيها حالياً المركز الثالث برصيد 56 نقطة، خلف البريطاني أليكس ماكينيس المتصدر بـ78 نقطة، والدرّاج السعودي عبدالحليم المغيرة، صاحب المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز في دبي له دائماً طعم خاص بالنسبة لي، وأتطلع مجدداً إلى استثمار عامل الأرض لتحقيق لقب هذا الرالي في نسخته الاستثنائية، التي تحتفل بعامها الـ10»، وأوضح: «لطالما كان رالي دبي الصحراوي شاهداً على تتويجي بطلاً للعالم»، وأضاف: «أتطلع من خلال مشاركتي في (باها دبي الدولي 2026) إلى تقديم أقصى ما لديّ للفوز بلقب الرالي، واقتناص نقاط ثمينة تُعزّز موقعي في ترتيب بطولة العالم، قبل التوجه مباشرة إلى الجولة الختامية من بطولة كأس العالم للدرّاجات النارية، التي تستضيفها البرتغال يوم 13 نوفمبر الجاري».

وأشار البلوشي إلى أن سعيه إلى تحقيق لقبه الثالث في رالي دبي الدولي يُمثّل فرصة لتعويض موسم وصفه بالصعب، وقال: «فرحة الانتصار أمام الجمهور الإماراتي ستكون خير تعويض لي عن موسم صعب للغاية، بعدما تعرضت لكسر في يدي مطلع العام الحالي خلال مشاركتي في رالي داكار الشهير، ورغم ذلك أصررت في نهاية الشهر ذاته على تحمل آلام الإصابة والمشاركة في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم في (باها حائل) بالسعودية، ونجحت في انتزاع المركز الأول وحصد نقاط ثمينة»، وأضاف: «رغم بدايتي القوية في بطولة العالم، فإن النتائج لم تكن مرضية بالنسبة لي في الجولات التالية، بعدما خسرت نقاطاً ثمينة بسبب الأعطال والمشكلات المختلفة التي واجهتني، وكان آخرها الأسبوع الماضي بالجولة الخامسة في (باها قطر)، عندما طرأت مشكلة على نظام الملاحة في الدرّاجة، تسببت في تراجعي خلال اليوم الختامي من المركز الثالث إلى المركز الـ10 عند نهاية الرالي».

واختتم البلوشي: «احتفالية الذكرى الـ10 لـ(باها دبي الدولي) ستكون هدفاً يسعى إلى تحقيقه نخبة درّاجي العالم، وهو الهدف ذاته الذي أطمح إليه، لتحقيق دفعة معنوية قوية أمام الجمهور الإماراتي، قبل التوجه إلى الجولة الختامية المقبلة في البرتغال».