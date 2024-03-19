دبا الحصن أكبر المستفيدين من الجولة 24 بـ «الدرجة الأولى»

نجحت فرق الدرجة الأولى المنافسة على بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين (العروبة ودبا الحصن ودبا الفجيرة والظفرة) في الفوز خلال الجولة الـ24، في مشهد فني يعكس مدى احتدام المواجهات، وتنوع حظوظ الأندية المرشحة لبلوغ الأضواء.

وواصل دبا الحصن حصاده للنقاط الثمينة في الدقائق القاتلة للمباريات التي يكون طرفاً فيها، بعد أن سجل هدف الفوز بمرمى العربي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة التي فاز فيها 2-1، إذ سبق له تحقيق انتصارات مماثلة في مباريات عدة، سجل بها أهدافاً ثمينة قبل نهاية المباراة بدقائق، في مشهد ميّزه عن غيره من فرق الدوري.

ويعد فريق دبا الحصن المستفيد الأكبر من نتائج الجولة الماضية، لكونه حقق فوزاً ثميناً، حافظ من خلاله على فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن صاحب المركز الثالث دبا الفجيرة، و10 نقاط عن صاحب المركز الرابع، خصوصاً أنه سيغيب عن خوض المباريات في الجولة المقبلة لتمتعه بالانتظار.

وفي بقية نتائج مباريات الجولة، فاز العروبة على الذيد بهدف نظيف، والظفرة على الفجيرة 2-1، ودبا الفجيرة على غلف يونايتد 3-1، والتعاون على سيتي 4-1، والجزيرة الحمراء على مصفوت 2-1، والحمرية على مسافي بهدف نظيف، والرمس على «غلف إف سي» بالنتيجة نفسها.

من جهته، قال مدرب دبا الحصن، المصري طارق السيد عبدالغفار، إن فريقه يملك شخصية الفريق القادر على الصعود، لما يتمتع به من إمكانات ذهنية تجعله قادراً على تسجيل الأهداف وتغيير النتيجة لصالحه، ولو كان ذلك في آخر دقائق المباريات.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني أن الفريق حقق فوزاً ثميناً ومهماً قبل أن يذهب للاستراحة الإجبارية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق، وثقتنا عالية باللاعبين للاستمرار في العطاء وصولاً لتحقيق هدف التأهل لدوري أدنوك للمحترفين».