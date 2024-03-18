صراع رباعي على لقب الدوري.. و«دوامة الهبوط» تتسع

دخلت مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بنهاية الجولة الـ16 منعطفاً جديداً اتضحت فيه معالم خريطة المنافسة على اللقب، التي باتت محصورة بين رباعي المقدمة بقيادة الوصل المتصدر، في وقت خلط فيه فريق الإمارات أوراق الصراع على الهروب من الهبوط، بانتصار ثمين على خورفكان، ما جعل دوامة الهبوط تتسع. وقد برزت ثمانية مشاهد لافتة خلال الجولة نُلقي عليها الضوء في التقرير التالي:

سباق اللقب بين «القوة التقليدية»

اتضحت ملامح المنافسة على لقب النسخة الحالية، وانحصرت على «القوة التقليدية»، ما يعني عدم وجود أي مفاجآت، وبدا واضحاً أن اللقب لن يخرج من بين الرباعي المكون من: الوصل، العين، شباب الأهلي والوحدة، بعد أن اعترف مدرب فريق الشارقة أولاريو كوزمين، بتضاؤل فرصة فريقه بشكل كبير.

ذكريات كايو وليما تتجدد أمام بني ياس

قدم كايو تمريرة مميزة لزميله في فريق الوصل فابيو ليما قص بها الأخير شريط أهداف مباراتهما أمام بني ياس، حيث فاز الوصل 2-صفر. وبلغة الأرقام فإن الثنائي كايو وليما سجلا 22 هدفاً في شباك «السماوي» خلال المواجهات المباشرة بين الطرفين، من أصل 35 أحرزها «الإمبراطور».

الجزيرة.. وأزمة النتائج

صدر فريق الجزيرة القلق لجماهيره بسبب نتائجه المتراجعة منذ بداية الدور الثاني، والذي لم يتذوق فيه طعم الانتصار، بالخسارة أمام النصر 2-3 والوحدة بالنتيجة ذاتها، قبل أن يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام كلباء. وتسببت هذه السلسلة من النتائج في تراجع الجزيرة إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ندياي.. اكتشاف شرودر

قدم المقيم السنغالي لفريق النصر، موسى ندياي، الذي أكمل نهاية الشهر الماضي عامه الـ20، أوراق اعتماده في تشكيلة «العميد»، وكان عند حُسن ظن مدربه الهولندي ألفريد شرودر، إذ إن اللاعب أسهم في أربعة أهداف لفريق النصر في آخر ثلاث مباريات، (سجل هدفين وصنع مثلهما).

«الصقور».. عودة الثقة

نجح فريق الإمارات في تحقيق انتصار ثمين للغاية خلال الجولة الـ16 بهدفين لهدف على خورفكان، ليستعيد لاعبو الفريق الثقة بقدرتهم على الخروج من دوامة الهبوط. وبات «الصقور» مطالباً بالاستفادة من هذا الانتصار في بقية مشواره، خصوصاً أن مبارياته المقبلة صعبة للغاية أمام بني ياس والشارقة والعين.

سفيان رحيمي.. يتوهج

أعاد لاعب فريق العين، المغربي سفيان رحيمي، اكتشاف قدراته في وظيفة «المهاجم الوهمي»، مستفيداً من غياب هداف الفريق التوغولي لابا كودجو بسبب الإصابة، وقد توهج رحيمي في لقاء عجمان الذي كسبه فريقه 4-صفر، وسجل فيه رحيمي أول ثلاثية (هاتريك) له مع العين، ويستعد حالياً للانضمام لقائمة منتخب بلاده بعد فترة من الغياب.

التوقف الأخير.. فرصة لترتيب الأمور

تدخل مسابقة دوري أدنوك للمحترفين فترة التوقف الدولي الأخير في الموسم الحالي، والتي تستمر حتى نهاية مارس الجاري، وستكون بمثابة فرصة أمام الأندية لترتيب أمورها، وكذلك لالتقاط الأنفاس قبل الدخول في فترة الحصاد على مستوى لقب الدوري، والصراع للابتعاد عن منطقة الخطر في قاع الدوري.

أندية جديدة.. في دائرة الخطر

أدى فوز فريق الإمارات على خورفكان والوصول إلى النقطة الثامنة في 15 مباراة له حيث يملك مباراة مؤجلة، إلى توسيع دائرة الفرق المهددة بالهبوط، ليشمل ذلك أندية: (عجمان وكلباء وبني ياس وخورفكان). ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في الفرق عقب فترة التوقف الدولي الحالية، إذ باتت مطالبة بالاجتهاد أكثر للابتعاد عن دائرة الخطر.