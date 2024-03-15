64 رياضياً يشاركون في تحدي السباحة حول «جزر العالم»

تشهد شواطئ جميرا في دبي اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تقام للمرة الأولى، وهي السباحة حول جزر العالم (18 ساعة متواصلة)، وينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع مؤسسة (بيراتيس سيرف ريسكيو - الإمارات).

ويشارك في الحدث مجموعة من محترفي الغوص والإنقاذ البحري والسباحة في المياه المفتوحة.

وسيتم التناوب بين السباحين لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة من خلال 64 سباحاً.

وينطلق الحدث من نقطة البداية في شاطئ كايت بيتش الساعة الـ11 مساء اليوم، باتجاه مسار المبادرة للدوران حول (جزر العالم) عبر السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر، والعودة إلى خط النهاية في غضون 18 ساعة، وتحديداً الخامسة مساء يوم غدٍ.

وقال محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي، في تصريح صحافي: «التظاهرة الفريدة والجديدة تجمع نخبة من عشاق السباحة في المياه المفتوحة لإنجاز تحدي السباحة والدوران حول جزر العالم».