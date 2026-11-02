منصور بن محمد: طموح رياضيي الإمارات يتجاوز المشاركة إلى كتابة تاريخ جديد يُوثَّق في سجلات المجد

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن دولة الإمارات تحرص، من خلال مشاركتها في كبرى المحافل الرياضية، على ترسيخ مبادئ الصداقة والتميّز والتعاون، وأن طموحاتها تتجاوز تحقيق النتائج الرياضية إلى استثمار الفرص لإبراز قِيَم شعب الإمارات ومبادئه، وهو ما يُجسّده رياضيوها بأدائهم الراقي، وتنافسهم بروح رياضية عالية.

وأوضح سموّه أن أبطال الإمارات باتوا يُشكّلون، بعزيمتهم وإرادتهم، إضافة مميّزة في كبرى المحافل الرياضية، بفضل ما قدموه من مستويات متقدمة وما حققوه من نتائج مشرفة، ليتركوا بصمة بارزة في كل مشاركة، ويؤكدوا أن طموحهم يتجاوز المشاركة إلى كتابة تاريخ جديد لرياضة الإمارات يُوثَّق في سجلات المجد الرياضي.

وحثَّ سموّه الرياضيين على مواصلة التميّز، والبناء على الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس آيرس في الأرجنتين عام 2018، حين تُوِّج عمر المرزوقي، فارس المنتخب الوطني، بالميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز، مسجلاً أول ميدالية للإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الأولمبية للشباب.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة دولة الإمارات في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، التي تستضيفها القارة الإفريقية للمرة الأولى، وتُقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 2700 رياضي ورياضية، يُمثّلون 206 لجان أولمبية وطنية، إلى جانب فريق اللاجئين الأولمبي، ويتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية.

أكبر مشاركة

وتشارك الإمارات في الدورة بأكبر وفد رياضي في تاريخ مشاركاتها بالحدث منذ نسخته الأولى في سنغافورة عام 2010، إذ يضم 12 رياضياً ورياضية يتنافسون في تسع رياضات، ويُمثّل الدولة كلٌّ من عبدالله العامري في السباحة، وحمدان المازمي في الجودو، وعلياء المهيري في الفروسية، وهدى آل علي وخليفة الكعبي في القوس والسهم، وسلطان الحمادي في الدرّاجات، وشارلوت ثورستون في الترايثلون، والثلاثي سعيد عمر وعائشة محمد وأروى علي في ألعاب القوى، وريان ملحان في الريشة الطائرة، ومعاذ وائل في الملاكمة.

وافتتح لاعب الريشة الطائرة، ريان ملحان، مشاركة الإمارات في منافسات الدورة، أمس، بخوض مسابقة فردي الرجال في «داكار أرينا»، حيث تتواصل منافسات الريشة الطائرة على مدار ثلاثة أيام متتالية.

ويستهل اليوم كلٌّ من لاعب الجودو حمدان المازمي، والسبّاح عبدالله العامري، مشوارهما في الدورة، إذ يخوض المازمي منافسات وزن 81 كغ، بينما يشارك العامري في سباق 100 متر حرة للرجال.

وحمل علم دولة الإمارات في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» الذي أُقيم أمس كلٌّ من علياء المهيري، وحمدان المازمي، في لحظة جسّدت الفخر والاعتزاز بتمثيل الوطن في هذا المحفل الأولمبي التاريخي.

حفل الافتتاح

وأُقيم الحفل تحت شعار «إفريقيا ترحب، وداكار تحتفل»، مجسّداً ثقافة الكرم والضيافة السنغالية العريقة، المعروفة باسم «التيرانجا»، وتضمن تقديم الأغنية الرسمية للدورة «Teranga»، بالتزامن مع طابور عرض الوفود الرياضية المشاركة، التي تضم رياضيين ورياضيّات تراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.

وحافظت الرياضة الإماراتية على حضورها في جميع دورات الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب، منذ النسخة الافتتاحية في سنغافورة عام 2010.

• 12 رياضياً ورياضية يُمثّلون الدولة في 9 رياضات.