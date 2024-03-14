26 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً لمواجهتي اليمن.. مبخوت خارج الحسابات

أعلن، أمس، الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، القائمة الجديدة للمنتخب التي ضمت 26 لاعباً استعداداً لمواجهتي اليمن في الجولتين الثالثة والرابعة في الدور الثاني لتصفيات مونديال 2026.

ويبدأ المنتخب بعد غدٍ معسكراً داخلياً في أبوظبي استعداداً لمباراة الذهاب أمام ضيفه المنتخب اليمني المقررة 21 الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب أمام اليمن في ضيافة السعودية يوم 26 الجاري. وخلت القائمة من اسم هداف المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت، علماً أنه لم يشارك في مباريات المنتخب في كأس آسيا الأخيرة في قطر، رغم وجوده في القائمة.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب: خالد عيسى، خالد توحيد، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، عصام فائز، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل، كايو كانيدو، وزايد العامري. ويلاحظ أن القائمة ضمت الوجوه والعناصر السابقة التي شاركت في الفترة الأخيرة، خصوصاً في كأس آسيا، في حين شهدت ضم لاعب عجمان عصام فائز لأول مرة.

ويؤدي المنتخب خلال التجمع المقبل بأبوظبي تدريبات يومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد صلاة التراويح، علماً أن لاعبي العين وعجمان سينضمون إلى المعسكر مساء الأحد المقبل، حيث منحهم الجهاز الفني راحة لأنهم يخوضون مباراة فريقيهما في دوري أدنوك للمحترفين غداً الجمعة.