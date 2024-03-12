انطلاق كأس منصور بن زايد لكرة القدم في «قصر الإمارات»

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ11 من «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024»، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في العاصمة أبوظبي.

وبدأت ضربة البداية بالمجموعة الأولى، في حين تقام مباراتان، اليوم، في المجموعة الثانية، تجمع فريقي قطاع الخدمات المساندة ومكتب الشؤون الخاصة، في الساعة 10 مساءً، أما اللقاء الثاني فسيكون بين المركز الوطني للمناصحة مع نادي سيتي غولف، عند الـ11 مساءً.

وتتواصل منافسات البطولة، غداً، بمواجهتين، الأولى بين وصيف آخر نسختين، مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وفي المباراة الثانية يواجه مركز جامع الشيخ زايد الكبير، فريق دائرة القضاء. يذكر أن عدد المشاركين في النسخة الـ11 ارتفع إلى 16 فريقاً، تم تقسيمهم على أربع مجموعات، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة منطقة الجماهير «فان زون»، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتوفر الفعاليات المصاحبة للبطولة تجربة ثرية للحضور بين شغف الرياضة والبعد الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما رصدت اللجنة الجوائز والمفاجآت القيمة للجماهير التي ستحضر اللقاءات.