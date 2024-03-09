حماد: العين فاز على من لا يريد له التأهل لنهائي كأس الرابطة

قال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد، إن «(الزعيم) فاز على من كان لا يريد له التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي) لكرة القدم»، مشدداً على أنه «كان من الأولى على المسؤولين في (الرابطة) مراعاة العين بتأجيل مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام اتحاد كلباء، التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم صعوده إلى النهائي بركلات الترجيح».

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم»: «البعض لم يكن يريد للعين أن يتأهل إلى النهائي، وكل المنافسين أيضاً قد لا يكونوا يرغبون في أن يبلغ العين النهائي، وكذلك الحال للجنة دوري المحترفين».

وأكد أن «الزعيم» حينما يكون في المباريات النهائية، فإن الملعب يكون ممتلئاً بالجماهير ويرتفع المستوى الفني للمباراة، وقال: «في نهائي الموسم الماضي شاهد الجميع أن الملعب كان ممتلئاً والمستوى الفني للمباراة مرتفعاً، فلماذا هم ضد العين؟».

وواصل المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف: «لا نبحث عن الأعذار ونخوض المباريات باجتهاد، رغم كل هذه الظروف، وسنجتهد من أجل تحقيق غياتنا، وعلى سبيل المثال، في مباراة اتحاد كلباء لم يكن يهمنا المردود الفني بقدر التأهل إلى النهائي، لأن هذه البطولة أحد أهدافنا التي نريد أن نعوض بها فقدان اللقب في الموسم الماضي».

وأضاف مشرف فريق العين: «الحديث سهل سواء في وسائل الإعلام أو في الاستديوهات التلفزيونية، أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، على الجميع أن يقدر بأن هؤلاء اللاعبين هم بشر وليس آلات، صحيح أن قائمة الفريق تضم أكثر من 30 لاعباً ونحن لدينا ثقة بلاعبينا، ولكن الجميع مجهد بسبب تداخل الموسم».

وتابع: «أن اللاعبين سواء أساسيين أو بدلاء مجهدون للغاية، فنحن نعاني هذا الأمر ونتعايش معه بصورة يومية صباحاً ومساءً، من خلال اجتهاد الجهازين الفني والطبي ودعم مجلس الإدارة، ولكن كان من الأولى أن تتم مراعاة الفريق وأن تكون فترة الراحة توازي الجهد الذي يقدمونه».

يذكر أن العين يشارك على جبهات عدة في الموسم الحالي، وسيخوض مباراة حاسمة أمام النصر السعودي في الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، في ملعب الأول بارك.

«الزعيم» يسابق الزمن «بدنياً» لمواجهة النصر

توقع المشرف العام على قطاع الفريق الأول والرديف بأن تكون مواجهة الغد أمام النصر السعودي في إياب دوري أبطال آسيا «بدنية» بصورة أكبر، مشيراً إلى أن الجهازين الفني والطبي يعملان على تحضير اللاعبين ليكونوا في كامل جاهزيتهم لخوض اللقاء.

وقال حماد: «في مباراة الذهاب استطعنا الفوز فقط بروح اللاعبين، ونحن حالياً نسابق الزمن من أجل تجهيز اللاعبين لمواجهة الغد، لأنها ستكون بدنية في المقام الأول، صحيح أننا سنلعب خارج أرضنا، ولكن شخصية وخبرة لاعبي العين تجعلهم يخوضون المباريات بشخصية (الزعيم)، ما يجعلهم لا يهابون الحضور الجماهيري».

يذكر أن العين فاز على النصر بهدف نظيف سجله النجم المغربي سفيان رحيمي، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب في الرياض، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

«الزعيم» ينتظر دعم جمهوره في الرياض

أشاد محمد عبيد حماد بتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير طائرات خاصة لنقل جماهير عيناوية إلى الرياض، لمساندة «الزعيم» أمام النصر السعودي في مباراة الإياب مساء غدٍ، مؤكداً أن وجود الجماهير خلف الفريق في المباراة يمثل دعماً للاعبين.

وقال: «نتمنى للجماهير السلامة، وأن تسير كل الأمور بصورة طبيعية، جماهيرنا متحضرة وستذهب إلى ملعب النصر للتشجيع بعيداً عن أي شيء، ونحن نطالبها بالبُعد عن التشنج، وننتظر منها الدعم المعنوي من أجل العودة ببطاقة التأهل».

العين يغادر اليوم وشكوك حول مشاركة لابا

تتوجه بعثة «الزعيم» صباح اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض بطائرة خاصة، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام النصر السعودي.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مشاركة المهاجم الدولي التوغولي، لابا كودجو، في القمة الآسيوية لم تحسم بصورة رسمية حتى الآن، وأن اللاعب قد يرافق زملائه إلى الرياض أملاً في إمكانية تجهيزه لخوض اللقاء.

محمد عبيد حماد:

. كان من الأولى على المسؤولين في (الرابطة) مراعاة العين بتأجيل مباراة اتحاد كلباء.

. في نهائي الموسم الماضي شاهد الجميع أن الملعب كان ممتلئاً.. فلماذا هم ضد العين؟

. إن اللاعبين سواء أساسيين أو بدلاء مجهدون للغاية، ومن الضروري أن توازي فترة الراحة الجهد الذي يقدمونه.