العامري: علاقة العين والنصر راسخة وتاريخية

قال العضو المنتدب لنادي العين الرياضي الثقافي وشركاته، حمد نخيرات العامري، إن مقاطع الفيديو التي نشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت مشاهد سلبية لاحتكاك بين الجماهير، عقب نهاية مباراة العين والنصر يوم الإثنين الماضي في دوري أبطال آسيا، سيطرت عليها الجهات الأمنية بمهنية عالية، وتعاملت مع المتسبب بالصورة المطلوبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومحاسبته، كونه يمثل نفسه عبر تلك التصرفات الفردية التي لا تعبّر عن جماهير العين ومحبي كرة القدم الإماراتية.

وأبدى العامري في بيان صحافي نشره النادي، أمس، تقديره العالي لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلّي آل معمر، في تواصلهم وحضورهم الأنيق وتعاملهم الراقي والاحترافي، «الأمر الذي لا يعد غريباً على الأشقاء في نادي النصر، خصوصاً أن العلاقة بين الناديين الكبيرين تعد راسخة وتاريخية».

وفاز العين على النصر السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في استاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.