«السفن الشراعية» تبحر في دبي السبت المقبل

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، السبت المقبل، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024)، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية استعداداً لكرنفال سباق القفال الـ33 الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

وكان من المقرر أن يقام السباق في فبراير الماضي، لكن ظروف وحالة البحر وسرعات الرياح استدعت اللجنة المنظمة لاتخاذ قرار التأجيل، ومن ثم اعتماد الموعد الجديد السبت المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن بدء إجراءات المشاركة في السباق، واستكمال عملية التسجيل للمشاركين من ملّاك ونواخذة وبحارة عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث سيغلق باب التسجيل بعد غدٍ.

من جهته، قال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري: «إن اللجنة المنظمة تسعى لإنجاح السباق المرتقب، الذي يمثل بروفة للنواخذة والبحارة قبل الموعد الكبير سباق القفال في نسخته الـ33 المنتظر مع ختام فعاليات الموسم 2023-2024».

وأكد المري أن «اللجنة المنظمة تراقب كل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والمواقع المختصّة عن حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات والأيام المقبلة، ويوم تنظيم الحدث، وذلك من أجل إنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف».