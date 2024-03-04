فاكوندو: نتائج الوصل لا تعني خسارة الوحدة كأس الرابطة

أكد لاعب الوحدة، الأرجنتيني فاكوندو دانيال أن «العنابي» يتمسك بحظوظه في التأهل إلى نهائي كأس رابطة المحترفين «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عندما يلتقي مع الوصل، بعد غدٍ، في إياب نصف النهائي على استاد آل نهيان في أبوظبي، مشيراً إلى أن النتائج الجيدة التي حققها «الإمبراطور» في الموسم الحالي لا تعني أن الوحدة خسر فرصة تأهله إلى النهائي قبل أن يخوض اللقاء.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم» إن مواجهة الوصل مهمة جداً بالنسبة إلى الوحدة، موضحاً: «مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن أولويات الفريق في الموسم الحالي، خصوصاً أننا يفصلنا عن التأهل إلى النهائي مباراة واحدة».

وأضاف: «مباراة الذهاب على ملعب الوصل انتهت بخسارتنا بهدفين مقابل هدف، لكن حظوظ الفريقين قائمة في الفوز، والصعود للعب على اللقب».

وحول أن الوصل يقدم أفضل مستوياته في الموسم الحالي، وهو مرشح بقوة للفوز في المباراة، قال: «نعلم جيداً أن الوصل يقدم مستويات جيدة جداً، ويتصدر لائحة ترتيب الدوري، لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك أنه حسم المباراة لمصلحته، وأن الوحدة خسر اللقاء من قبل أن يلعب».

وتابع: «نحن فريق كبير ويتميز بأنه تنافسي للغاية، ويخوض أي لقاء بهدف تحقيق الفوز، وهذه هي العقلية التي وجدتها في الفريق، وسنواصل بهذه الطريقة في جميع المباريات، ونثق تماماً في قدراتنا ونؤمن بحظوظنا في تحقيق الفوز مهما كان الفريق الذي يلعب أمامنا».

وأضاف: «نخوض المباراة على ملعبنا ونأمل أن نحصل على دعم الجمهور حتى يحصل اللاعبون على حافز إضافي، بينما من جانبنا سنقدم كل ما لدينا، وسنقاتل على أي فرصة للتأهل إلى النهائي».

وأشار اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاماً إلى أن الفوز على الجزيرة في الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، يمنح الفريق دفعة معنوية قوية، وقال: «بدأنا النصف الثاني من الموسم بشكل جيد، بالفوز على البطائح والجزيرة، ولا شك أن الفوز في (الديربي) يجعلنا أكثر ثقة بأنفسنا، خصوصاً أننا لعبنا العديد من المباريات بشكل جيد، ولكن النتائج لم تكن بالصورة التي نتمناها».

أما بالنسبة إلى طموحات الوحدة في الدوري، قال: «تركيزنا حالياً على مواجهة الوصل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفي المقابل نسعى إلى تقديم أنفسنا بطريقة أفضل في الدوري، بعدما حققنا الفوز في أول جولتين من مرحلة الإياب، وسنعمل على تحقيق أكبر عدد من النقاط، ثم سنرى إلى أين من الممكن أن نصل في نهاية الموسم، الذي أتمنى أن ننهيه بتحقيق لقب على أقل تقدير، خصوصاً بعدما خرج الفريق من كأس رئيس الدولة».

واختتم فاكوندو دانيال تصريحاته بالحديث عن مردوده مع الوحدة خلال الموسم الحالي، وقال: «أرى أنني بالتأكيد لديَّ الأفضل الذي أستطيع أن أقدمه مع الفريق، ولكن بشكل عام كرة القدم لعبة جماعية، وعندما يكون الفريق بأكمله ينعكس ذلك على مردود جميع اللاعبين، ومن جانبي أتمنى أن أساعد (العنابي) على تحقيق الانتصارات، وأن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة».

النجم الأرجنتيني:

• الفوز في «الديربي» يجعلنا أكثر ثقة بأنفسنا.

• نسعى إلى تقديم أنفسنا بطريقة أفضل في الدوري.