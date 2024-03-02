الوحدة يواجه الجزيرة في المباراة الـ 30

تختتم، اليوم، المرحلة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، بقمة كبيرة تجمع الوحدة مع ضيفه الجزيرة الساعة 20:15، وقبلها لقاء لا يقل أهمية بين النصر وضيفه بني ياس الساعة 17:35. ويدخل الوحدة لقاء الجزيرة، وهو يتمتع بأفضلية على مستوى لقاءات الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، إذ يتواجهان اليوم للمرة الـ30، وقبلها فاز الوحدة 12 مرة، مقابل 9 للجزيرة، وتعادلا 8 مرات. وفي آخر 6 مباريات، لم يخسر الوحدة، ففاز 5 مباريات (آخرها الفوز في ذهاب هذا الموسم بنتيجة 1-2) وتعادل مرة.

ولا يبدو الفريقان في أفضل حالاتهما حالياً، حيث في الجولة الماضية فاز الوحدة بصعوبة كبيرة على البطائح 1-2، بينما خسر الجزيرة على ملعبه أمام النصر 2-3. ولم يقدم مدربا الفريقين الشيء الكثير منذ تعيينهما قبل فترة قصيرة فقط، سواء مدرب الوحدة غوران، أو مدرب الجزيرة ميريل رادوي. ويعاني الجزيرة أيضاً بسبب تواضع مستوى هجوم الفريق، خاصة مع تراجع مستوى هداف الفريق علي مبخوت، وكذلك عدد من اللاعبين الآخرين، والأمر ذاته بالنسبة للوحدة، إذ لا يقدم عدد من نجومه مستواهم المعهود.

وفي المباراة الثانية، تبدو مواجهة النصر وبني ياس متكافئة من الناحية الفنية عطفاً على الانضباط التكتيكي الذي يتمتع به كل فريق. ووجد النصر ضالته مع مدرب العين السابق، ألفريد شرودر، الذي يقدم معه مستويات لافتة، قفزت برصيده إلى 18 نقطة، وأصبحت الفرصة مهيأة أمامه للتقدم مركزين في حال فوزه اليوم، فيما قدم بني ياس واحدة من أجمل مبارياته في الجولة الماضية ضد العين، وخسر في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، ليتجمد رصيده عند 16 نقطة، ولاتزال عنده مباراة مؤجلة مع عجمان من جولة سابقة.