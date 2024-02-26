مميسيفيتش: النصر سيظهر بشكل مختلف في النصف الثاني للموسم

أبدى لاعب النصر، البوسني سمير مميسيفيتش، سعادته بالفوز على الجزيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أول من أمس، في الجولة الـ14 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن «(العميد) سيظهر بشكل مختلف في النصف الثاني من الموسم الجاري».

وقال مميسيفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن جميع اللاعبين سعداء بهذا الانتصار»، موضحاً: «المباراة جاءت مثيرة جداً، وسيناريو اللقاء والفوز الذي حققه النصر يجعلنا أكثر سعادة، خصوصاً أن الفريق حوّل تأخره بهدفين لهدف إلى فوز بالثلاثة في الوقت القاتل، بينما لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، ولكن حصل الجزيرة على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وتألق حارس مرمى النصر أحمد شامبيه بتصديه لتسديدة علي مبخوت».

وأضاف: «توقيت الانتصار مهم جداً، خصوصاً أننا نبدأ النصف الثاني من الموسم، وهذه هي أول مباراة لنا في مرحلة الإياب من الدوري، بعدما حققنا الفوز أيضاً بعد فترة التوقف بتغلبنا على خورفكان في دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة، لذلك الفوز في هاتين المباراتين مؤشر جيد جداً لتحسّن مردود الفريق في المرحلة المقبلة».

وتابع: «الانتصار على فريق كبير مثل الجزيرة على ملعبه لا يُعدّ نتيجة سهلة، خصوصاً كما ذكرت من خلال السيناريو المثير الذي شهدته المباراة في الدقائق الأخيرة، إلى جانب أننا كنا نعاني في المباريات السابقة مشكلة تلقي الأهداف في الدقائق الأخيرة، بينما تغيّر الوضع وكان التوفيق بجانبنا بأن أحرزنا هدف الفوز في الوقت القاتل، كما أننا أنقذنا مرمانا من هدف التعادل في التوقيت نفسه».

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي ألفريد شرودر، عمل بشكل كبير خلال التوقف على تصحيح الأخطاء التي حدثت في النصف الأول من الموسم، مبيناً أن «العميد» استعد جيداً من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في مرحلة الإياب للدوري.

وحول طموحات الفريق في الدوري والمنافسة على لقب بطولة الكأس، قال: «يجب أن نركز حالياً في المباراة المقبلة التي سنلعبها أمام بني ياس، إذ لن تكون مباراة سهلة، حيث إن هدفنا في الدوري هو مواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب، بينما بالنسبة إلى الكأس فقد تأهلنا إلى ربع النهائي، ونترقب القرعة التي ستحدد هوية الفريق الذي سنلعب ضده في دور الثمانية، حيث إن مباريات الكأس لها حسابات مختلفة، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة، ونأمل أن نتقدم خطوة بخطوة إلى الأدوار المتقدمة في المسابقة».

وعن عقده مع النصر واستمراره مع الفريق في الموسم المقبل، قال مميسيفيتش: «سأصبح لاعباً حراً في يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتحدث معي أي أحد بشكل رسمي بشأن تجديد عقدي، وإن كانت هناك محادثات حول إمكانية استمراري، ولكنها ليست رسمية».

وواصل حديثه قائلاً: «سأواصل اللعب بشكل احترافي مع الفريق، وتركيزي حالياً ليس على تجديد العقد، ولكن الأهم هو مساعدة النصر على تحسين ترتيبنا في جدول الدوري، وإظهار وجهنا الحقيقي، خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين، إلى جانب أن الجهاز الفني يهتم بأدق التفاصيل التي تساعدنا على الظهور بأفضل مستوى خلال المباريات».

• هدفنا في الدوري مواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب.