فضية للمطيوعي في «آسيوية الدراجات»

أحرز نجم منتخب الدراجات، محمد المطيوعي، ميدالية فضية، يوم أمس، في بطولة آسيا المقامة في نيودلهي بالهند، وذلك حين حل ثانياً في سباق المطاردة الفردية، ليحصد أول ميدالية للإمارات في البطولة. وجرى السباق لمسافة 4 كلم، وحل المطيوعي في الوصافة بفارق 5 ثوانٍ عن بطل السباق الياباني ماتسودا شوي، بينما جاء ثالثاً باك هانغ من هونغ كونغ. وتواصل بعثة الإمارات منافسات البطولة في انتظار السباق الرئيس «الأومنيوم» الذي يشارك فيه البطل أحمد المنصوري، ويبحث خلاله عن الحصول على نقاط أولمبية، تؤهله إلى أولمبياد باريس 2024، بجانب مشاركة المنتخب في عدد كبير من السباقات الفردية والجماعية.