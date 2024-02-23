العروبة يهزم الرمس ويقترب من "المحترفين"

حقق العروبة فوزا ثمينا على ضيفه الرمس بثلاثة اهداف مقابل هدف ضمن الجولة 22 لدوري الدرجة الاولى، وذلك بعد مباراة صعبة تأخر بها العروبة بالنتيجة لغاية منتصف الشوط الثاني بهدف نظيف، قبل ان يسجل له الايطالي فابريكيو فيرنانديز هدفين (67) و(90+3)، والاوروغوياني فاكوندو فونتينا في الدقيقة (77)بينما سجل هدف الرمس الغاني كوبلاه مينساه في الدقيقة (21).

واقترب العروبة أكثر من الصعود إلى المحترفين، حيث رفع رصيده إلى 52 نقطة، وظل الرمس أخيرا بست نقاط. وفي مباراة أخرى فاز دبا على التعاون 2-1، وسجل لدبا العماني محمد المربوعي في الدقيقتين (71 و77)، بينما سجل هدف التعاون البرازيلي الكسندر ميديريوس في الدقيقة (12).

وفاز مسافي 2-1 على الظفرة، وسجل لمسافي الكاميروني لافيسا مونييتاه (37)، والنيجيري اديبا جيمس (39)، بينما سجل هدف الظفرة البرازيلي بيدرو بافلوف (25). وفاز مصفوت على "جلف اف سي" بهدف نظيف سجله الارجنتيني لياناردو زاناريا (90+1). وفاز يونايتد على الذيد بهدف نظيف سجله الارجنتيني لويس توريس (90+4).