ميسي يسجل هدفين في 4 دقائق

سجل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، هدفين في غضون أربع دقائق، وقاد إنتر ميامي للفوز على مضيفه أتلانتا يونايتد 3-1، في الوقت الذي تكتسب مساعي الفريق للدفاع عن لقبه في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس» زخماً أكبر مع اقتراب الأدوار الإقصائية.

وعزز ميسي، البالغ 39 عاماً، صدارته لترتيب الهدافين برصيد 25 هدفاً، متقدماً عن كل من الكرواتي بيتار موسا مهاجم إف سي دالاس (20)، وميلان إيلوسكي لاعب فيلادلفيا (19).

وعلى ملعب أتلانتا ذاته، الذي شهد تألق ميسي في مونديال أميركا الشمالية، سجل النجم الأرجنتيني هدفين رائعين ليضمن إنتر ميامي انتصاره الثالث توالياً.