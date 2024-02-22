البولندية شفيونتيك تتأهل إلى نصف نهائي "تنس دبي"

واصلت المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك، تقدمها بثبات في بطولة "سوق دبي الحرة" للاعبات المحترفات، بتأهلها إلى الدور نصف النهائي، عقب إقصائها النجمة الصينية شينغ كينوين المصنفة السابعة على العالم، بالفوز عليها بمجموعتين دون رد (6-3 و6-2)، اليوم الخميس، في ربع نهائي البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 24 على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود، ويسدل الستار عنها بعد غدٍ السبت، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 مليون دولار.

وتلتقي شفيونتيك غداً في الدور نصف النهائي الفائزة من المواجهة التي تجمع المصنفة الثالثة على العالم الأميركية كوكو غوف، أمام المصنفة 40 عالمياً الروسية أنا كالينسكايا في ختام الدور ربع النهائي.