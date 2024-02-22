الاتحاد الآسيوي يشيد بأداء نجوم العين لابا ورحيمي والأحبابي أمام «ناساف»

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن فريق العين استطاع أن يفرض أفضليته أمام ناساف الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وذلك منذ بداية الشوط الأول للمباراة، حيث كان الأكثر وصولا لمرمى الضيوف.

وفاز العين أمس الأربعاء على ناساف الأوزبكي 2-1، على استاد هزاع بن زايد في إياب دور الـ16، بعدما تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز عن طريق كل من لابا كودجو، وهدف قاتل لسفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح الاتحاد القاري، أن لابا كودجو لاعب العين استطاع أن يشكل خطورة كبيرة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي، في حين كانت تحركات سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي مصدر قلق لدفاع الفريق الضيف.

وبتأهله إلى الدور ربع النهائي، من دوري أبطال آسيا واصل فريق العين نتائجه الإيجابية، ساعيا للوصول إلى أبعد نقطة، في البطولة القارية، بعد تحقيقه الفوز السادس من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في دوري الأبطال.

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الفريقين بمباراة الذهاب على ملعب الفريق الأوزبكي.

وينتظر العين مواجهة النصر السعودي في ربع النهائي، والمتأهل من فوزه على مواطنه الفيحاء.