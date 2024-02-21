العين يحجز مكانه في ربع نهائي "أبطال آسيا" بهدف رحيمي

خطف فريق العين اليوم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن إياب دور الـ16. وسجل هدف فوز العين 2-1 المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة (90+2). وكان الضيوف أكثر خطورة خلال الشوط الأول من اللقاء، مستفيدين من الاداء المتذبذب لفريق العين، إذ منحهم ذلك فرصة شن هجمات متتالية لكن براعة حارس العين خالد عيسى أنقذت شباك فريقه في ثلاث مناسبات.

وظهر واضحاً معاناة العين في بناء الهجمات، مع غياب الدولي اليخاندرو كاكو، بينما لم يتمكن ماتياس بالاسيوس من القيام بدروه بشكل جيد، وأثر ذلك على القوة الهجومية للفريق. وانطلق الشوط الثاني بأفضلية للضيوف أيضاً نجحوا في استثمارها سريعاً بتسجيل هدف المباراة الاول في الدقيقة 51 بواسطة أكمل موغوفي، مستفيداً من خطأ دفاعي فادح، لكن العين تماسك سريعاً واثمر ضغطه في إدارك التعادل بواسطة لابا كودجو في الدقيقة 55 من كرة مقصية رائعة.

ومع مرور الوقت تحسن اداء العين بشكل ملحوظ، كما تحرر بندر الأحبابي بعد خروج عمير اتزيلي، وبدأ يقود هجمات خطرة عبر الأطراف، كما ساعدت مشاركة محمد عباس في زيادة فعالية الوسط وأصبحت الكرات تصل إلى لابا كودجو بسرعة. وخطف نجم العين، سفيان رحيمي هدف التأهل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، مستفيداً من كرة المرتدة ليمنح فريقه بطاقة ربع النهائي.