"بطلة 2022" أوستابينكو تدشن مشوارها بنجاح في "تنس دبي"

دشنت بطلة نسخة 2022 في بطولة "تنس دبي" للسيدات، اللاتفية إيلينا أوستابينكو المصنفة التاسعة عالمياً، مشوارها في النسخة الـ 24 الحالية، بالصورة المثلى، عقب انتصارها على الصينية شيو وانغ المصنفة 64 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، اليوم الإثنين، في ختام الدور الأول في البطولة المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود في دبي، وتمتد حتى السبت المقبل، بإجمالي جوائز تبلغ 3.2 مليون دولار.

واحتاجت أوستابينكو إلى ساعتين وثلاث دقائق، لضمان الفوز، بعد مجموعة أولى انتزعتها الصينية وانغ بشوك كسر التعادل (7-6)، قبل أن تستعيد النجمة اللاتفية اتزانها، وتنجح في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بواقع (6-2 و6-3) والفوز بالمباراة.

يذكر أن اللاتفية أوستابينكو، بالإضافة إلى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الوحيدتين ضمن قائمة اللاعبات المنافسات على لقب النسخة الـ 24، اللواتي سبق لهن رفع "دلة دبي" والفوز بالبطولة (لقبين للأوكرانية سفيتولينا، مقابل لقب وحيد لللاتفية أوستابينكو).