المنصوري يبحث عن «نقاط أولمبية» في بطولة آسيا للدرّاجات

غادر منتخب الدرّاجات، صباح أمس، إلى نيودلهي في الهند، للمشاركة في البطولة الآسيوية للمضمار، التي تقام بين 21 و26 الجاري. ويبحث نجم المنتخب، أحمد المنصوري، عن تجميع نقاط أولمبية في هذه البطولة، وذلك سعياً إلى حجز مكانه في أولمبياد باريس 2024، التي تقام الصيف المقبل.

ويترأس بعثة المنتخب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات، محمد سند القبيسي، ومدرب المنتخب، يوسف ميرزا، ومساعد المدرب، شريف عبدالله، ومدربة منتخب السيدات، سناء المرداسي، إضافة إلى عناصر المنتخب المشاركين في البطولة: أحمد المنصوري، محمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، زهرة حسين.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب يشارك في البطولة بعناصر تجمع بين الخبرة والشباب، بوجود أحمد ومحمد المنصوري، إضافة إلى عبدالله الحمادي، ومحمد المطيوعي، وكذلك زهرة حسين، التي تشارك في سباقات التحمّل».

وأضاف: «يبحث أحمد المنصوري عن إنجاز جديد لمنتخب الإمارات، وكذلك لتجميع النقاط المؤهلة إلى (الأولمبياد)، وبالنسبة للمنتخب ككل فسيشارك في كل السباقات، وتشمل: (المطاردة الفرقية والإسكراتش والإقصاء)، وسيكون التركيز مع المنصوري في سباق (الأومنيوم)».

وتابع: «تشارك زهرة حسين لأول مرة في البطولة الآسيوية، وستوجد في كل سباقات (التحمّل) و(الأومنيوم)، المؤهلة إلى الأولمبياد أيضاً».