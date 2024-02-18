189 ألف درهم «غرامات الأندية» في الدور الأول لـ «دورينا»

كشفت إحصائية رسمية - رصدتها «الإمارات اليوم» من الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم- تراجعاً في قيمة الغرامات المالية الانضباطية الصادرة عن لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق أندية دوري أدنوك للمحترفين في النصف الأول من الموسم الحالي.

وبلغ إجمالي قيمة الغرامات بعد نهاية الجولة الـ12، 189 ألف درهم (لم تحتسب بعد الجولة الـ13 كونها لم تكتمل، إذ لعبت منها ثلاث مباريات، وتأجلت أربع مباريات).

وتراجعت قيمة هذه الغرامات بنسبة 8%، مقارنة بالفترة نفسها في الموسم الماضي، حيث بلغت 205 آلاف درهم، بينما كان الرقم كبيراً للغاية في الموسم قبل الماضي، حيث بلغ 609 آلاف درهم .

وكشفت الإحصائية أن هناك سبعة أندية فقط من أصل 14 صدرت بحقها غرامات مالية انضباطية، وهي: شباب الأهلي وكلباء وعجمان والوصل والإمارات والجزيرة وخورفكان، في حين خلت سجلات سبعة أندية أخرى من أي عقوبات مالية، وهي: العين والنصر والوحدة وبني ياس والشارقة وحتا والبطائح.

ويتم توقيع العقوبات الانضباطية بحق الأندية، بسبب سلوكيات تخالف اللوائح، تصدر عن لاعبيها وإدارييها ومدربيها وجماهيرها داخل الملعب.

ويلاحظ في عقوبات الموسم الحالي أن المدرب الوحيد الذي تمت معاقبته هو مدرب كلباء فرهاد مجيدي، بواقع 20 ألف درهم، والمنع من مرافقة فريقه لمباراة واحدة.

قيمة الغرامات

وإجمالاً يتصدر شباب الأهلي القائمة بـ60 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات سوائل على جماهير الفريق المنافس وإشعال العبوات الدخانية، فيما تمت معاقبة لاعب الفريق وليد عباس بإيقافه مباراة، وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب من فريق منافس. ويحلّ ثانياً كلباء بـ40 ألف درهم، منها 20 ألف درهم لقيام أحد جماهيره برمي حذاء على لاعب من فريق منافس، كما تمت معاقبة مدرب كلباء فرهاد مجيدي 20 ألف درهم لمحاولة اعتدائه على حكم المباراة.

ويحلّ عجمان في المركز الثالث بـ35 ألف درهم لحصول لاعبيه على سبعة إنذارات خلال مباراة واحدة. ورابعاً يحلّ كل من ناديي الجزيرة والوصل بـ20 ألف درهم على كل نادٍ. وتمت معاقبة مشرف فريق الجزيرة محمد سالم العنزي من مرافقة الفريق في مباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم للتلفظ على حكم المباراة، فيما تمت معاقبة نادي الوصل بـ20 ألف درهم لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير فريق منافس، والنزول إلى أرض الملعب.

وفي المركز الخامس من حيث قيمة الغرامات، نجد خورفكان بـ10 آلاف درهم، وهي عقوبة بحق لاعبه مسعود سليمان لنزوله أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين بعد طرده. وفي المركز السادس، تم توجيه عقوبة لفت نظر لمدير فريق نادي الإمارات هادف الزعابي، وتغريمه 4000 درهم للاعتراض على قرارات الحكم.

أسباب التراجع

وقال الحكم الدولي السابق في كرة القدم، عبدالله العاجل: إن «هناك أسباباً عدة وراء تراجع قيمة الغرامات المالية الانضباطية بحق الأندية»، وأكّد لـ«الإمارات اليوم»: «أبرز الأسباب الدور الكبير الذي ظلت تقوم به رابطة دوري المحترفين خلال السنوات الماضية، لرفع مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح، وذلك من خلال ورش عمل لعبت دوراً إيجابياً، فضلاً عن قيامها بزيارات دورية إلى الأندية، وعقد لقاءات مع اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء مباشرة أو عن بُعد، خصوصاً في بداية كل موسم، وذلك للتوعية بالجوانب الانضباطية وسلوك اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية».

وقال: «إن هذه اللقاءات يتم خلالها توضيح كل شيء في ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، وكذلك تقديم النصائح والتوجيهات». وتابع: «إنه في الوقت نفسه كان هناك دور مهم للجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بتطبيق اللوائح والعقوبات بشكل صارم وواضح دون استثناء».

وأضاف العاجل: «أيضاً تقنية الحكم الفيديو كانت وراء تراجع المخالفات، كون أن كل شيء أصبح موثقاً بالصوت والصورة، لذلك فإن اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية يعلمون هذا الأمر، وباتوا يتفادون الوقوع في المخالفات المختلفة».

وشدد على أن الجمهور أيضاً أصبح يلعب دوراً مهماً في التقليل منها، وأوضح: «في السابق كانت شرارة الأحداث والمشكلات خلال المباريات تنطلق من الجمهور في المدرجات، وتنتقل إلى داخل الملعب، لكن حالياً هناك وعي بشكل عام قلل من هكذا أحداث في الفترة السابقة».

الأندية المعاقبة بالغرامات المالية:

- شباب الأهلي: 60 ألف درهم.

- كلباء: 40 ألف درهم.

- عجمان: 35 ألف درهم.

- الوصل: 20 ألف درهم.

- الجزيرة: 20 ألف درهم.

- خورفكان: 10 آلاف درهم.

- الإمارات: 4000 درهم.

• 7 أندية تعرّضت لغرامات مالية في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، بينما لم تُعاقب الأندية السبعة الأخرى.

• بلغت الغرامات المالية للأندية 205 آلاف درهم في الموسم الماضي.