منصور السندي ومحمد فاضل - دبي

حذر رياضيون ومختصون في المجال التربوي من الآثار السلبية النفسية والاجتماعية التي تتركها العقوبات الانضباطية القاسية، التي تتخذ بحق الأطفال في ملاعب كرة القدم للمراحل السنية، فيما حددوا أربع خطوات للحد من حالات الخروج عن النص في مسابقات المراحل السنية، في ظل تزايد المخالفات السلوكية الصادرة بشأنها قرارات انضباطية من لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أهمية تكثيف برامج التوعية والتوجيه السليم من قبل اتحاد الكرة والأندية والأجهزة الفنية والإدارية، من خلال تنظيم الورش التثقيفية الهادفة إلى ترسيخ السلوك الرياضي السليم لدى اللاعبين الناشئين، إلى جانب تشديد العقوبات المالية والإدارية بحق الأندية.

صورة 0 من 3 سليم الشامسي: يجب تنشئة اللاعبين الصغار على ثقافة احترام القانون والحَكم وقوانين اللعبة. يعقوب آل علي: العقوبات على الناشئين تحمل جانباً تنظيمياً وآخر رادعاً، بهدف تقليل المخالفات الانضباطية. عبدالكريم ناعم: الطفل في مراحل النمو قد ينظر إلى العقاب باعتباره تهديداً لقيمته الذاتية ومكانته بين زملائه.

وشددوا على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق اللوائح الانضباطية والتوجيه التربوي، مع الاستفادة من أساليب التشجيع والتعزيز الإيجابي بدلاً من العقوبات القاسية، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الأسرة والنادي لتوفير بيئة مناسبة تحمي اللاعبين الناشئين وتعزز ثقتهم بأنفسهم.

وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية مجموعة من القرارات الانضباطية التي اتخذتها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بحق لاعبين ومدربين في مسابقات المراحل السنية، بسبب مخالفات سلوكية وانضباطية خلال المباريات، شملت إيقافات وغرامات مالية كبيرة تفوق قدرات اللاعبين الصغار الذين يلعبون في أغلب الأحيان من دون تقاضي رواتب أو مكافآت مالية.

عقوبات مالية رادعة بحق الأندية

وأكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور سليم الشامسي، أن تأسيس اللاعب يبدأ من مسابقات المراحل السنية، ما يتطلب العمل على تنشئة اللاعبين الناشئين والأشبال على ثقافة احترام القانون والحكم وقوانين اللعبة، مشدداً على أهمية بناء شخصية اللاعب بصورة سليمة منذ الصغر.

وقال الشامسي إن الخطوة الأولى تتمثل في تكثيف برامج التوعية التي يقدمها اتحاد الكرة والأندية للاعبين، لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية العقوبات الإدارية والمالية في مسابقات المراحل السنية، باعتبارها المرحلة الأساسية في تكوين اللاعب.

وأضاف: «عقوبات الانضباط، مثل الإيقاف، تهدف إلى ردع اللاعب، كما يجب فرض غرامات مالية على الأندية لا اللاعبين، حتى تقوم بدورها في توعية لاعبيها، خصوصاً أن بعض الأندية قد لا تهتم كثيراً بالمخالفات في حال عدم تشديد العقوبات المالية والإدارية بحقها».

وأوضح أن هناك أندية لا تتأثر كثيراً بإيقاف اللاعب، نظراً لتوافر البدلاء في مسابقات المراحل السنية، ما يستدعي فرض غرامات مالية على النادي بالتزامن مع إيقاف اللاعب المخالف، لضمان أن تكون العقوبة رادعة للطرفين، اللاعب والنادي.

التنشئة الصحيحة

من جانبه، أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق في اتحاد الكرة والمستشار القانوني، يعقوب آل علي، أهمية العمل على ضبط سلوكيات لاعبي المراحل السنية، بما يضمن تنشئتهم بصورة صحيحة من الناحيتين الفنية والأخلاقية، سواء في ممارسة كرة القدم أو في التعامل خارج الملعب، باعتبارهم لاعبين مرشحين للوصول إلى مستويات متقدمة مستقبلاً.

وقال آل علي: «إن العقوبات والغرامات المالية المفروضة على اللاعبين الناشئين لا تستهدف تحصيل الأموال من قبل اتحاد الكرة، بقدر ما تحمل جانباً تنظيمياً وآخر رادعاً، بهدف تقليل المخالفات الانضباطية والحد منها».

وشدد على أهمية تكثيف ورش التوعية والتثقيف الموجهة إلى لاعبي المراحل السنية، وتعليمهم كيفية التعامل باحترام مع حكم المباراة والجمهور والمدربين وزملائهم اللاعبين، معتبراً أن هذه البرامج من شأنها الإسهام في الحد من المخالفات الانضباطية.

واعتبر آل علي أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يقومان بدور مهم في تنظيم ورش توعوية للاعبين المحترفين، بهدف تقليل المخالفات الانضباطية، خلال المباريات، مؤكداً أهمية توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل المراحل السنية.

تحذير من العقوبات القاسية

في المقابل، حذّر اختصاصي الطب الرياضي النفسي، الدكتور عبدالكريم ناعم، من الآثار السلبية للعقوبات القاسية أو المتكررة في ملاعب الناشئين، مؤكداً أنها قد تربط كرة القدم لدى الطفل بالخوف والضغط النفسي بدلاً من المتعة والتعلم، ما قد يدفعه إلى التهرب من التدريبات أو ترك ممارسة الرياضة مبكراً.

وقال ناعم إن الطفل في مراحل النمو المبكرة قد ينظر إلى العقاب البدني أو التوبيخ العلني باعتباره تهديداً لقيمته الذاتية ومكانته بين زملائه، وليس مجرد توجيه لتصحيح خطأ فني، مشدداً على ضرورة الفصل بين تقييم أداء اللاعب والحكم على شخصيته.

وأوضح أن تداعيات هذه الممارسات قد تشمل فقدان الشغف تدريجياً والاحتراق النفسي الرياضي، فضلاً عن اهتزاز الثقة بالنفس، إذ يصبح اللاعب الصغير متردداً داخل الملعب، ويتجنب المبادرة وتجربة المهارات خوفاً من التعرض للعقاب عند ارتكاب الأخطاء، ما يحد من فرص تطوره.

وأضاف أن التوتر المستمر قد يؤثر في التركيز والاسترخاء العضلي، ويرتبط بزيادة احتمالات الإصابة، مشيراً إلى أن الضغوط النفسية قد تنعكس أيضاً في صورة سلوك عدواني تجاه الزملاء والحكام، أو الميل إلى العزلة والتراجع في الثقة بالتعامل الاجتماعي.

وأكد ناعم إمكانية تقويم سلوك الناشئ وتطوير أدائه من خلال التوجيه التربوي والتعزيز الإيجابي، موضحاً أن الملاحظة الفنية يمكن أن تبدأ بالإشادة بنقطة أحسن اللاعب تنفيذها، تليها الإشارة إلى الخطأ وشرح كيفية تصحيحه بهدوء، ثم تقديم عبارة تشجيعية تدعم ثقته بنفسه.

وطالب بتقديم الملاحظات الحساسة على انفراد حفاظاً على كرامة الطفل، وتعزيزاً لتقبله النصيحة، مع تخصيص تدريبات مهارية لمعالجة الأخطاء وشرح أهدافها، وتجنب استخدام الجري المرهق أو الإقصاء المهين وسيلتين للعقاب.

وشدد على أهمية ترسيخ قناعة لدى الناشئ بأن الخطأ جزء طبيعي من عملية التعلم، وأن دور المدرب يتمثل في مساعدته على التطور، بما يمنحه مساحة للمحاولة والإبداع دون خوف.

ووجّه ناعم رسالة إلى أولياء الأمور، دعاهم فيها إلى تذكر أن الأطفال يمارسون كرة القدم من أجل المتعة والنمو جسدياً ونفسياً، قبل التفكير في صناعة الأبطال، قائلاً: «لا تحوّلوا رحلة العودة في السيارة بعد المباراة إلى جلسة محاكمة وتحليل للأخطاء».

كما دعا إلى عدم استخدام الحرمان من التدريب عقاباً على التقصير الدراسي، مؤكداً أن دور الأسرة يتمثل في توفير الأمان العاطفي، ومساندة الأبناء عند الخسارة قبل الفوز، والإشادة بجهودهم والتزامهم، إلى جانب التواصل الهادئ مع المدرب، لضمان توفير بيئة تحمي شغفهم، وتسهم في بناء شخصيات مستقلة وواثقة.

الخطوات الأربع للحد من المخالفات

1- التوعية: تكثيف برامج التوعية من قبل اتحاد الكرة والأندية، وتعليم اللاعبين كيفية التعامل باحترام مع مختلف أطراف اللعبة.

2- العقوبات الرادعة: تشديد الغرامات المالية والإجراءات الإدارية بحق الأندية، وتطبيق العقوبات الانضباطية المناسبة على اللاعبين لضمان عدم تكرار المخالفات.

3- التوجيه التربوي: الاستفادة من أساليب التوجيه والتعزيز الإيجابي، وتجنب العقوبات القاسية التي قد تؤثر سلباً في نفسية اللاعبين الناشئين.

4- الشراكة مع الأسرة: تعزيز التواصل بين النادي وأولياء الأمور لتوفير بيئة تربوية ورياضية آمنة تحمي اللاعبين، وتعزز ثقتهم بأنفسهم.