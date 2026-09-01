«الانضباط» تعاقب شباب الأهلي والوصل بسبب أحداث قمة زعبيل

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، تغريم نادي شباب الأهلي 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بإشعال عبوات دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس ورفع لافتات غير مصرح بها، وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الوصل ضمن الجولة الثالثة في دوري المحترفين، التي أقيمت على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي وانتهت بفوز شباب الأهلي 1-صفر، فيما عاقبت اللجنة أيضاً نادي الوصل بتغريمه 10 آلاف درهم، وذلك لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على الحكم ومساعديه وإصابة الحكم الرابع.

وقررت لجنة الانضباط أيضاً منع مساعد مدرب نادي التعاون سيف إبراهيم الشحي من مرافقة فريقه أربع مباريات وتغريمه 10 آلاف درهم، لمحاولة الاعتداء والتلفظ على لاعب الفريق المنافس.