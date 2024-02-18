أرينا سابالينكا تعترف: أنا "مدمنة انتصارات".. وسأفعل كل شيء للفوز بـ "تنس دبي"

أكدت النجمة البلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، والمتوجة مؤخراً بلقبها الثاني على التوالي في بطولة "أستراليا المفتوحة"، سعيها لتقديم كل ما لديها، للفوز بلقبها الأول تاريخياً في بطولة "تنس دبي" للاعبات المحترفات، التي استلهت اليوم الأحد نسختها الـ 24، وتمتد حتى السبت المقبل على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي، والبالغ إجمالي جوائزها 3.2 مليون دولار.

وقالت سابالينكا في "المؤتمرات الصحفية" لكبار المصنفات قبيل ضربة بداية مشوارهن في البطولة: "سأفعل ما بوعسي للفوز بهذه البطولة التي تعني الكثير".

وأعترفت النجمة البلاروسية، عشقها للتحديات وإدمانها الانتصارات، بحسب وصفها، وقالت: "نجحت مطلع هذا العام في الاحتفاظ بلقبي ببطولة استراليا المفتوحة أول البطولات الكبرى في موسم كرة التنس، وعقليتي تركز دائماً على القتال والعمل، وأنا استمتع بهذا النمط نوعاً ما، إذ بدلاً من الحصول على الإنجازات بسهولة، فإن درجة الاستمتاع والشغف تكون أكبر بكثير حين تخوض تحديات كبيرة لتحقيق أهدافك، فأنا أحب القتال من أجل الانتصارات".

وأوضحت: "أنا لست من النوع الذي يفوز بشيء ويتوقف، إذ كما ذكرت سابقاً أنا مدمنة على الانتصارات، وأشعر أن ذلك شيء يسري بدمي، وأنا سعيدة بمواصلة القيام بذلك، والعمل على أمل استمرار الفوز".

واختتمت: "لا يمكن الفوز بأي بطولة دون أن يحدث ذلك، إذ يجب عليك بذل أقصى ما تملك لتحقيق الفوز، ورغم ذلك يمكن القول، أن الفوز ببطولة لا يعني حتماً أنك ستفوز بالبطولة المقبلة، أو حتى أنك ستصل إلى النهائي، في ظل سعي الجميع لبذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز ايضاً، لكن بصورة عامة لا يزال علي العمل هنا في دبي، لبذل قصار جهدي للوصل إلى النهائي، وربما الفوز في هذه البطولة التي هي ضمن الأهداف التي وضعتها منذ زمن طويل في مسيرتي المهنية".