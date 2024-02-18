الشارقة يتأهل بصعوبة.. والوصل بـ «مهرجان أهداف»

تأهل الشارقة «حامل اللقب» إلى الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة، بعد فوزه الصعب على ضيفه البطائح 2-1، أمس، فيما صعد الوصل إلى الدور ذاته بانتصاره العريض على فريق الإمارات 7-1 في مباراة سجل فيها المهاجم الدولي علي صالح ثلاثة أهداف (هاتريك)، وتأهل النصر أيضاً بتغلبه على ضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 89، إثر مجهود شخصي، بعدما راوغ خط الدفاع بمهارة فنية رائعة.

في المباراة الأولى، احتاج الشارقة للعب بذكاء بإغلاق المساحات أمام ضيفه البطائح، والاعتماد على الهجمات المعاكسة، وانتظر حتى الدقيقة 47 ليقص شريط أهداف اللقاء بواسطة الحسن صالح، فيما عزز زميله موسى ماريغا النتيجة بالهدف الثاني بتسديدة مخادعة (65)، وقلص الضيوف النتيجة عبر البديل إسماعيل عمر (84).

وعلى استاد زعبيل، سرعان ما هزّ الوصل شباك «الصقور» مبكراً بواسطة هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله علي صالح الهدف الثاني (18)، وعاد هاريس وسجل الثاني له والثالث لفريقه (27)، وقلص الضيوف الفارق بواسطة الوافد الجديد ضياء سبع (29)، لكن علي صالح عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للوصل (40). وواصل صالح عزفه خلال الشوط الثاني، وسجل الهدف الثالث له والخامس لـ«الإمبراطور» (67)، وأضاف البديل رودريغو أوليفيرا السادس (81)، قبل أن يختتم نيكولاس خمينيز (90) مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السابع.

نهائي مبكر بين العين والوحدة

يسدل الستار على مواجهات ثمن النهائي بثلاث مواجهات لا تقل سخونة عن اللقاءات التي أقيمت على مدار اليومين الماضيين، إذ يلتقي اتحاد كلباء ضيفه دبا في الساعة 17:20، ويحل بني ياس ضيفاً على شباب الأهلي في التوقيت نفسه، بينما تستحوذ مواجهة «كلاسيكو أبوظبي» بين العين والوحدة في الساعة 20:20 مساء على الأنظار، لكونها تمثل «نهائياً مبكراً».

نقل مباراة كلباء ودبا إلى ملعب خورفكان

قرر اتحاد كرة القدم نقل مباراة اتحاد كلباء ودبا، المقررة عند الساعة 17:20 من مساء اليوم في ختام مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، إلى استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، بدلاً من إقامتها على استاد اتحاد كلباء.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: «يأتي القرار بعد متابعة المحيط المجاور لملعب اتحاد كلباء، الذي تتجمع فيه المياه بكميات كبيرة، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة كلباء خلال الأيام الماضية، ما يجعل من الصعب الوصول إلى الملعب، سواء للفريقين أو الجماهير أو عربة النقل التلفزيوني، وقد تم اتخاذ القرار بعد المتابعة المستمرة لمحيط الملعب الذي كان مقبولاً إلى حد كبير قبل هذا التاريخ، لكنه أصبح أكثر صعوبة بسبب كثرة تجمع المياه».