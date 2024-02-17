كريم رقيق: بطولة الكأس ليست الفرصة الأخيرة أمام الجزيرة

أكّد لاعب الجزيرة، الهولندي كريم رقيق، أن «بطولة كأس رئيس الدولة ليست الفرصة الأخيرة أمام الفريق لتحقيق لقب في الموسم الحالي». وقال رقيق لـ«الإمارات اليوم»، عقب فوز الجزيرة على العربي بهدف دون رد، أول من أمس، في ثمن نهائي الكأس، أحرزه البرازيلي فرناندو لوكاس، إنه «من المبكر تقييم موسم الفريق أو اختزال حظوظه في الاستمرار على المنافسة في الموسم الحالي في مسابقة الكأس فقط»، موضحاً: «لا أعتقد أن الجزيرة أصبح تركيزه على الكأس فقط، والتي نجحنا في بلوغ ربع النهائي فيها، إذ إننا في منتصف الموسم، بعدما انتهى الدور الأول من الدوري، وسينطلق الدور الثاني في الأسبوع المقبل».

وكان الجزيرة قد ودّع مبكراً بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويعاني بسبب النتائج غير المستقرة في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحتل المركز السادس بـ20 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصل المتصدر، بينما يملك الجزيرة مباراة مؤجلة من الجولة الـ13 أمام العين ستلعب في 11 أبريل المقبل.

وأضاف رقيق: «لا ننظر إلى الدوري من زاوية أن فارق النقاط كبير، لأن كل تركيزنا على أنفسنا بشكل أكبر، إذ إننا يجب أن نلعب من أجل الفوز بجميع المباريات المقبلة، أو على أقل تقدير تحقيق الفوز في أكبر عدد منها، ثم ننظر ماذا يمكن أن يحدث في نهاية الموسم، وأين سيصل الفريق وسينهي البطولة في أي ترتيب».

وشدد رقيق على أن الجزيرة لم يستسلم في الدوري، خصوصاً أن الفريق لعب 12 جولة فقط من أصل 26 حتى الآن. وعلق الدولي الهولندي السابق على مردود لاعبي الجزيرة أمام العربي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ورغم ذلك خسر بصعوبة بهدف دون رد، وقال: «لم تكن مباراة سهلة، وهذه هي طبيعة مباريات الكأس، رغم أنه كان من الممكن أن نجعلها أكثر سهولة في حال أحرزنا هدفين أو ثلاثة، ولكن طوال اللقاء منحنا الفرصة للمنافس بأن تكون لديه حظوظ في العودة بالنتيجة، لذلك تواصلت صعوبة المباراة حتى نهايتها، لأنه كان من الممكن أن يحرز العربي هدف التعادل من أي كرة ثابتة أو هجمة تباغتنا».

وتابع: «نلعب مع فريق من دوري الدرجة الأولى، ولكنه في النهاية يلعب كرة قدم، وكما ذكرت نحن تسببنا في أن تظل نتيجة المباراة مقلقة لنا بهدف لصفر فقط حتى صافرة النهاية».

وحول رأيه في التعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي، وتأثير ذلك على الجزيرة، قال: «أعتقد أن التغيير جيد، والمدرب رادوي عمل خلال الفترة الماضية أثناء توقف الدوري على إعادة ترتيب أوراق الفريق، وهو بالفعل مدرب جيد جداً، ويعمل بكل قوة على تجهيز اللاعبين، وأن نقدم مستويات أفضل من التي قدمناها في النصف الأول من الموسم».

وعن شعوره بالضغط بسبب وضع الفريق في الدوري، قال: «لعبت على مستويات عالية جداً في الدوريات الأوروبية، وواجهت مثل هذه الظروف، وأعرف كيفية التعامل معها».

وواصل حديثه: «هذه هي كرة القدم ومن الطبيعي أن يكون هناك ضغط دائم على الفريق واللاعبين، وبالنسبة لي أنا أحب هذا الضغط وأعرف كيف أتعامل معه، ولدي القدرة على تقديم كل ما لدي، وأثق تماماً بأن هذا الشعور يتملك كل اللاعبين أيضاً من أجل تحسين النتائج، والظهور بصورة أفضل في النصف الثاني من الموسم، الذي سيكون أكثر صعوبة من كل الجوانب، مع ارتفاع إثارة المنافسة».

السويدي يوهان بانغسبو أول صفقات الجزيرة في «الشتاء»

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم، أمس، عبر حساب النادي على منصّة «إكس» عن التعاقد مع اللاعب السويدي يوهان بانغسبو، في أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ومن المقرر أن يتم قيد المدافع الجديد (21 عاماً) في فئة المقيمين، إذ انضم إلى الجزيرة قادماً من نادي غوتبرغ السويدي، كما سبق له أن لعب مباراتين دوليتين مع منتخب السويد تحت 21 سنة.

. النصف الثاني من الموسم سيكون أكثر صعوبة من كل الجوانب.

. رادوي مدرب جيد، وعمل أثناء توقف الدوري على إعادة ترتيب أوراق الفريق.