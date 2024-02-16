الجزيرة ينجو من مفاجآت العربي ويتأهل إلى ربع نهائي الكأس

حجز الجزيرة بطاقة ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، وذلك بعد فوزه الصعب اليوم على ضيفه العربي في دور الـ16، بنتيجة 1-0، وسجل هدف الفوز لاعب الجزيرة البرازيلي فيرناندو لوكاس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وقدم العربي مباراة رفيعة المستوى، ففاجأ الجزيرة بأداء هجومي على عكس ما كان متوقعا. وكاد الفريق الضيف يسجل هدفا من تسديدة البرازيلي فاندر فييرا.

واستشعر الجزيرة الخطر، فبدأ يُعيد ترتيب حساباته الهجومية، وتمكن في عدة مرات من تهديد مرمى حارس العربي أحمد حسين، والذي تألق في أكثر من مناسبة كان أبرزها تسديدة فيرناندو لوكاس، والتي سددها من داخل الصندوق، لكن حارس العربي أمسكها على مرتين.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن لوكاس من تسجيل هدف المباراة الوحيد من متابعة لتسديدة علي مبخوت، والتي ارتدت من حارس العربي، ليكملها لوكاس داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني برز العربي بصورة لافتة، وشكل ضغطا هجوميا مستمرا على مرمى الجزيرة، لكن العارضة ردت ضربة رأسية من طلال عبدالرحمن، والتي لعبها من ضربة ركنية لتستقر بعدها خارج الملعب. وضاعت فرصة أخرى على العربي من انفراد لمهاجمه جولاسيك، ولكن حارس الجزيرة علي خصيف تصدى للمحاولة بنجاح، ومنع هدفا مُحققا على فريقه.

وقبل النهاية بدقيقة واحدة، أضاع فاندر فييرا، فرصة أخرى لإدراك التعادل لكن دفاع الجزيرة تدخل في وقت مناسب، وتصدى لتسديدة اللاعب البرازيلي وهي في طريقها للمرمى.