«غودولفين» يراهن على 4 جياد للدفاع عن لقب «لورد غليترز هانديكاب» في ميدان

يدفع فريق «غودولفين» العالمي بأربعة من خيرة جياده، للدفاع عن لقبه في سباق «لورد غليترز هانديكاب» الذي يجري في الشوط السادس والرئيس، في الأمسية الـ11 من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي تقام اليوم على مضمار «ميدان» في دبي، وتتألف من تسعة أشواط، ترعاها «الطاير للسيارات»، بإجمالي جوائز يصل إلى 1.56 مليون درهم.

وتمثل الأمسية فرصة إضافية للخيول في رفع تصنيفها، حتى تتمكن من المشاركة في السباقات الكبرى المقبلة، أبرزها «سوبر ساترداي»، الشهر المقبل.

وتفتتح الأمسية الـ11 بسباق مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة على مسافة 1200 متر رملي، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس والرئيس «الطاير للسيارات»، البالغة جوائزه 210 آلاف درهم، ويجري لمسافة 1800 متر، ويتطلع خلاله ممثلو فريق «غودولفين» العالمي للسير على خطى زميلهم في الإسطبل «نيو كينغدم»، المتوج بلقب نسخة العام الماضي، حيث يعتمد مدرب «الشعار الأزرق»، شارلي آبلبي، في مهمة الاحتفاظ باللقب، على كل من «هايبانك» و«إمبيريال إمبيرور» و«فيرست سايت»، فيما يعتمد المدرب الوطني سعيد بن سرور على خدمات الجواد «ليز شو».

ويدخل دائرة المنافسة على اللقب الجواد «أوزو» بشعار «ذا أوزر كلوب»، وبإشراف المدرب جيمي أوزيورن، القادم من انتصار مهم في منتصف الشهر الماضي بلقب سباق «لورد نورث هانديكاب» على المضمار ذاته والمسافة نفسها، كما ينافس للظفر بلقب الشوط الرئيس الجواد «سايلنت فيلم»، المملوك لفيترياني هاي، وبإشراف المدرب إيان ويليامز، الذي حل وصيفاً خلف «أوزو» في سباق «لورد نورث هانديكاب».

• الأمسية فرصة لرفع تصنيف الخيول حتى تتمكن من المشاركة في السباقات الكبرى المقبلة.