الشارقة يتعاقد مع المدافع الكوري تشو يو مين

أعلن نادي الشارقة رسمياً، أمس، من خلال حسابه على منصة «إكس» عن تعاقده مع المدافع الكوري الجنوبي تشو يو مين (27 عاماً) بعقد يمتد موسمين، قادماً من نادي دايجون هانا سيتزين الكوري دون الإعلان عن القيمة المالية للصفقة. وشارك تشو يو مين ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي خاضت بطولة الأمم الآسيوية التي استضافتها قطر، أخيراً، وودعت فيها كوريا المنافسات من نصف النهائي بالخسارة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وسيحل اللاعب الكوري في كشوفات فريق الشارقة بديلاً للمدافع اليوناني كوستاس مانولاس الذي تم إنهاء عقده خلال الفترة الماضية بالتراضي.