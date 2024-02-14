العين يراهن على شخصيته الآسيوية أمام ناساف

يحل فريق العين في السادسة من مساء اليوم ضيفاً على ناساف الأوزبكي باستاد مركزي في مدينة قرشي ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء يراهن فيه «الزعيم» على شخصيته الآسيوية التي شكلتها مشاركاته التاريخية السابقة في المسابقة التي توج بلقبها في نسخة 2003، لكن في الوقت نفسه سيكون مطالباً بالتوازن ما بين الهجوم والدفاع لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وتحمل مواجهة اليوم الرقم 126 في تاريخ مشاركات العين بمسابقة دوري أبطال آسيا، وخلال مبارياته الـ125 الماضية حقق الفوز في 52 مباراة، فيما تعادل في 35 مناسبة، بينما خسر 38 مواجهة، وسجل لاعبوه 194 هدفاً، واستقبلت شباكه 166 هدفاً.

ويدخل لاعبو «الزعيم» المواجهة مدفوعين بالنتائج التي حققها الفريق خلال مرحلة دوري المجموعات، إذ فاز في خمسة لقاءات من أصل ستة، من بينها أربعة انتصارات في الجولات الأربع الأولى، ما ساعده على ضمان التأهل المبكر، كما أن المشاركة الحالية شهدت حتى الآن إحراز أكبر عدد من الأهداف بواقع 17 هدفاً.

وأكثر ما يصب في مصلحة تحقيق العين نتيجة إيجابية قدرة اللاعبين على التركيز وعدم تأثرهم بعامل الأرض والجمهور، إذ إن الفريق دائماً ما يحقق نتائج جيدة خارج الأرض، مثلما حدث في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية، إذ فاز في لقاءاته الثلاثة خارج الديار.

وستكون المواجهة هي الثالثة بين الطرفين بعد لقاءي دوري المجموعات في نسخة 2016، حينما تعادل الفريقان ذهاباً 1-1، وسجل هدف العين الكولومبي دانيلو أسبريلا، فيما فاز العين إياباً بهدفين نظيفين بإمضاء أسبريلا وإسماعيل أحمد.

وتاريخياً يتفوق العين في مواجهاته أمام الفرق الأوزبكية التي التقى معها قبل لقاء اليوم في 15 مباراة، ونجح في الانتصار في ثماني مناسبات، وتعادل في أربع، بينما خسر في ثلاث، وسجل لاعبو «الزعيم» 22 هدفاً، واستقبلت شباكهم 13 هدفاً.

وخلال فترة التوقف الدولي الماضية خاض الفريق ثلاث مباريات ودية، شهدت الأولى فوزه على ظفار العُماني بثلاثية، وخسر في الثانية أمام التعاون السعودي 1-3، بينما تعادل سلباً أمام الأخدود السعودي، في حين خاض مواجهة رسمية واحدة جمعته باتحاد كلباء في كأس الرابطة خارج أرضه، وانتصر بهدفين نظيفين.

في المقابل تتنوع مصادر الخطورة لدى فريق ناساف الأوزبكي الذي تأهل إلى هذا الدور بصفته متصدراً للمجموعة الثانية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين، بينما خسر مباراة واحدة، وأبرز لاعبيه: ماتيوس ليما، وجامبول جيغوري، وظفر عبدالرحماتوف، وسوكروب نورولوييف.