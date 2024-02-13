دبي بلون الذهب.. الوصل ينتزع "النصر" ويعزز الصدارة

انتزع الوصل فوزاً ثميناً على جاره النصر بهدف دون رد ، اليوم الثلاثاء، على ملعب زعبيل ضمن الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفع "الامبراطور" رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه العين الذي تأجلت مباراته ضد الجزيرة في الجولة نفسها، في حين تجمد رصيد النصر عند 15 نقطة.

وعانى الوصل الامرين قبل أن يُحرز له الكوري الجنوبي، جونغ سيونهولين، بعد أن صدق عليه "الفار"، رغم إشارة مساعد الحكم بوجود تسلل على هاريس سيفيروفيتش "75".

وقدم النصر واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم بفضل التنظيم الجيد لمدرب النصر، شرودر، ونجاحه في سد المنافذ الهجومي، التي يعتمد عليها الامبراطور.

واعتمد شرودر على التحولات الهجومية من خلال الهجمات المرتدة، فكاد عادل تاعرابت، أن يُنهي الحصة الأولى بأفضل صورة للعميد، حينما لمح تقدم حارس الوصل، خالد السناني، فأطلق تسديدة من مسافة بعيدة ردتها العارضة وأبعدها الدفاع بعد ذلك.

وفي الشوط الثاني، تدخل مدرب الوصل بإجراء بعض التبديلات في محاولة لفك الطلاسم الدفاعية للنصر، حتى جاءت الانفراجة قبل ربع ساعة من النهاية والتي شهدت هدف الفوز بعد خطأ دفاعي قاتل لدفاع الوحدة الذي لعب على مصيدة التسلل ليتمكن هاريس سيفيروفيتش من توزيع كرة عرضية حولها الكوري الجنوبي جونغ سيونهولين، داخل المرمى.