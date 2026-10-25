رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة الوصل والنصر السعودي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الوصل والنصر السعودي، التي كان مقرراً إقامتها غداً الاثنين على استاد «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة،.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة، أن المباراة ستقام في موعد جديد سيُحدد ويُعلن عنه في وقت لاحق، من دون الكشف عن موعد بديل، بعدما حالت صعوبات السفر دون وصول بعثة الوصل إلى العاصمة السعودية في الوقت المحدد.

ولم يتضمن إعلان الاتحاد القاري تفاصيل إضافية بشأن التأجيل، مكتفياً بالإشارة إلى أن موعد المباراة الجديد سيُعلن عنه في الوقت المناسب.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة الوصل إلى الرياض أمس السبت، استعداداً للمواجهة التي كانت ستنطلق عند الساعة 10:15 مساء الاثنين، إلا أن عدم توافر رحلات جوية بين دبي والرياض حال دون سفر الفريق وفق البرنامج المحدد، ما أثار الشكوك حول إمكانية إقامة المباراة في موعدها الأصلي.

وبقي لاعبو الوصل في أحد فنادق دبي حتى الساعة الثانية من ظهر أمس الأحد، بانتظار حسم مصير المواجهة وتحديد إمكانية سفر البعثة إلى الرياض.

ويأتي التأجيل في وقت يسعى فيه الوصل إلى تحسين نتائجه في البطولة القارية، فيما كان النصر يستعد لاستضافة الفريق الإماراتي على أرضه، قبل إعلان الاتحاد الآسيوي إعادة جدولة المباراة.